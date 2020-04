San Martín suma casi 300 voluntarios para combatir la pandemia

Por redacción

El Comité de Crisis que puso en marcha el intendente Raúl Rufeil creó, entre otras herramientas, un listado de voluntarios integrado por aquellas personas que, llegado el caso, ofrecen colaboración para enfrentar el contagio. Los interesados pueden inscribirse.

La municipalidad de San Martín abrió un sitio en internet para reclutar a voluntarios ante una posible emergencia por el COVID 19. Una de las primeras medidas que tomó el Comité de Crisis formado por el intendente, Raúl Rufeil, y a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Daniel Llaver, ha dispuesto un sitio para que se puedan inscribirse aquellas personas que deseen, llegado el caso, colaborar como voluntarias cualquiera sea su profesión u oficio.

Hasta el momento se han inscripto 281 personas y la cifra crece cada día.

De todos modos y más allá del entusiasmo que muestran muchos vecinos por formar parte del voluntariado, hay que tener en cuenta que si bien el registro es voluntario, hay ciertas restricciones, ya que no pueden participar las personas que están dentro de los grupos de riesgo, es decir que no pueden anotarse los mayores de 60 años, las personas con cáncer, diabetes, enfermedades inmunodepresoras, pulmonares, las de obesidad mórbida y las embarazadas.

Desde el Comité de Crisis confirmaron que ta hay casi 300 personas inscriptas para trabajar solidariamente ante una posible emergencia por el COVID 19 y que serán convocadas siempre y cuando sea estrictamente necesario.

Formulario

Los interesados en inscribirse como voluntarios deben ingresar en este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVMSMHB1FSj9GrjDKGUKvYbIjTJSYY00yKdexpPBxmIINN4w/alreadyresponded y seguir los pasos de la inscripción. Así, una vez allí el interesado tendrá que anotar un email, nombre y apellido, teléfono, oficio o experiencia laboral y el distrito donde vive. Hay una opción que indica también si el voluntariado ofrecido es a distancia, presencial o en cualquiera de las dos modalidades.

También pueden inscribirse empresas, de la misma manera que las personas, sólo que deberán detallar el rubro; por ejemplo: alimentación, transporte, tecnología, servicios de psicología, peluquería o empresas con equipo sanitario. También hay una opción para los que no están consignados en estos rubros mencionados.

Los voluntarios

Según el registro del comité, un 73,9 por ciento se ofreció a cubrir tareas de asistencia tanto en forma presencial o a distancia. Un 20.7 por ciento exclusivamente de manera presencial y el resto (un 5,4 por ciento) a distancia. Se han ofrecido 17 organizaciones particulares o empresas de los rubros peluquería, neumáticos, ploteados, servicios hospitalarios y de sanatorios, inmobiliarios, repuestos de automotores, técnicos de telefonía móvil, bomberos voluntarios, escuelas y estudios jurídicos. La mayoría son ofrecimientos de personas en donde se ha podido sumar a licenciados en enfermería, farmacéuticos, personal de mantenimiento y limpieza, comerciantes, empleados de geriátricos y cuidadores de adultos mayores, estudiantes de medicina y psicología, médicos, psicólogos trabajadores sociales, peluqueras, operarios, martilleros públicos, odontólogos, arquitectos, elabores de comidas y repostería, maestro mayor de obras, personal de seguridad y vigilancia, gomeros, albañiles, choferes, y diversos estudiantes universitarios, entre otros.

“Hasta el momento no hay ningún caso de COVID 19 en San Martín, solamente hubo unos cinco sospechosos. No tenemos que ponernos contentos, pero tampoco alarmarnos. Estamos muy atentos y trabajando para tratar de detectar los primeros casos, con el fin de contener la curva de contagio en forma progresiva para no tener todos los casos juntos en las próximas semanas”, explicó Daniel Llaver, coordinador del Comité de Crisis, y presidente del Concejo Deliberante durante la presentación del sistema de voluntariado.

Así y llegado el caso de necesitar voluntarios en la pandemia, el Comité determinará que tareas cumplirán esas personas de acuerdo a las necesidades y experiencias laborales.