AMPros reclama el pago a los médicos mendocinos

Por Redacción

Desde el sindicato indican que, mientras el mundo aplaude a los médicos, el Gobierno de Mendoza aún no les paga el mes de marzo.

«Esta gente está arriesgando su vida y la de su familia y no tienen un trabajo digno, no cobran a tiempo y además, no tienen obra social ni seguro, entre otras cosas”, afirmó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS.

En medio de la Pandemia por el Coronavirus, se puede ver cómo en cada rincón del mundo los habitantes aplauden a los equipos de salud por el riesgo que asumen cada vez que prestan sus servicios en grandes o pequeños efectores. A la inversa sucede en la provincia de Mendoza, en donde más de 2.500 trabajadores; entre ellos médicos, enfermeros y técnicos, aún no cobran sus haberes del mes de marzo de parte del Gobierno de Mendoza.

La secretaria general de AMProS, María Isabel Del Pópolo, aseguró que desde el Gobierno reconocieron que la fecha de pago será el 20 de abril, pero que “el sindicato de ninguna manera aceptará que los profesionales de la salud, quienes además están precarizados bajo la figura de prestadores, cobren de manera atrasada sus haberes”.

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS explicó la situación, que a esta altura resulta insostenible. “Estas son las realidades que ha dejado en descubierto la pandemia: que más de 2.500 trabajadores deban reclamar el pago del sueldo por el que han trabajado. Y que el Ejecutivo no reconozca que estos trabajadores deben ser reconocidos con un trabajo decente. No pueden estar dependiendo de la buena voluntad para cobrar. Están arriesgando su vida y la de su familia y no tienen un trabajo digno, no cobran a tiempo y además no poseen obra social ni seguro, entre otras cosas”.

Fuente: AMProS.-