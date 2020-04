Osep lanzará la receta digital el lunes

Por Iván Charello

Lo confirmó el director de la obra social. Fue desarrollada por personal de TIC de Osep.

El próximo lunes, en la provincia de Mendoza comenzará a funcionar la receta digital para afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). No será para todos, pero significará una importante medida para evitar la asistencia de ciudadanos al médico y el uso de receta papel.

“La semana pasada habilitamos el 0810 810 1033 (opción 0) al que cualquiera afiliado que tenga síntomas respiratorios puede llamar, lo va a atender un médico que lo va a orientar. Le dirá si es necesario que se quede en su casa o si es necesario que acuda a algún lugar en particular. Si no es sospechosa de covid-19 puede ir a cualquier delegación de la obra social donde será atendido en patologías respiratorias de baja complejidad o de baja sospecha. Si tiene sospecha de coronavirus se lo llevará a un hospital”, comenzó diciendo Carlos Funes, titular de Osep.

En este marco, ante las distintas medidas que se están tomando para evitar la circulación de gente en las calles y el contagio del virus, Funes confirmó el lanzamiento de la receta digital. Entiende que será desde el próximo lunes y se mostró contento por los beneficios que traerá.

“Estoy casi seguro que el lunes de la semana que viene va a salir la receta digital. No será para todos los medicamentos, será sobre todo para los crónicos ambulatorios, diabéticos e hipertensos. El afiliado en su casa, por internet, podrá mandar su receta y nosotros vamos a tener 25 médicos con firma digital. Al recepcionar esta receta se la va a mirar para confirmar la situación del paciente y se genera la receta digital”, explicó.

Funes indicó que la receta será enviada al paciente y además a una farmacia. De esta manera, el paciente deberá asistir a la farmacia y allí podrán corroborar, vía web, los remedios que necesita llevar.

“Con esto logramos que el ciudadano no vaya a verlo al médico. Además, no hay un papel de por medio que se puede tocar. Lo sorprendente también es que se ha desarrollado en una semana y lo ha hecho gente de TIC de la obra social, es decir que no se pagó a nadie para el desarrollo”, resaltó el director de Osep, Carlos Funes.