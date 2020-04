Entregarán 120 mil cuadernillos educativos para todos los niveles

Por Redacción

El material propuesto por Nación arribó a la provincia y servirá para llegar a los lugares donde no hay conectividad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) recibió este martes 120 mil cuadernillos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación, que servirán para reforzar el aprendizaje donde no hay conexión a internet.

El director general de Escuelas, José Thomas, supervisó el arribo y la descarga de los materiales, que llegaron en camiones a la Escuela Pablo Nogués. “Son cuadernillos que teníamos en PDF, los estábamos trabajando y que los sumaremos a nuestra planificación de la DGE. Vienen divididos por niveles: de 0 a 3 años, 4 y 5, y así sucesivamente, hasta quinto año. Es un material que nos va a ayudar mucho en los lugares que no tenemos conectividad y a donde no podemos llegar”, comentó el titular de la DGE.

Esta es la primera entrega, ya que en tres semanas va a haber una segunda llegada de libros. “Con esto nos vamos a mantener mientras dure la cuarentena y los chicos no puedan estar escolarizados de manera presencial. Esta cantidad cubre el 20 por ciento de los alumnos más vulnerables”, agregó Thomas.

Por su parte, la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Silvina del Pópolo, explicó que “en estos cuadernillos los chicos encontrarán actividades que cubren las grandes áreas de aprendizaje, como Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Por supuesto, con la complejidad creciente que corresponda a cada nivel y a cada año. Están ciclados: esto significa que pueden trabajar sobre la misma actividad alumnos de dos edades distintas, o de dos grados diferentes, y cubren aproximadamente de 2 a 3 semanas de trabajo”.

“En realidad, lo que buscamos con la distribución de estos cuadernillos no es suplir lo que el docente propone. Sabemos que hay propuestas muy ricas y muy variadas por parte de nuestros docentes, pero sí complementarlo en aquellos casos en los que la plataforma digital o los recursos tecnológicos no son suficientes porque los chicos no tienen conexión o porque no llegue la conexión hasta sus hogares”, aseguró Del Pópolo.

Desde el gobierno escolar apuntan a garantizar que, como se hizo en la primera etapa del aislamiento y la suspensión de clases presenciales, se pueda cubrir la matrícula total de todos alumnos de la provincia.

Cabe aclarar que el material no es de distribución generalizada, sino que cubre los casos puntuales en los que no se ha podido llegar por dificultades de acceso tecnológico. “La entrega de estos cuadernillos sigue a un trabajo muy pormenorizado que hemos hecho con ayuda de directores y supervisores para identificar a cada uno de esos chicos en lo que el contacto ha sido complicado”, añadió la directora de Planificación.

En este sentido, la Provincia ya venía realizando una propuesta de llegada en papel desde el inicio del aislamiento, a fin de garantizar que todos los alumnos tengan acceso, de dar continuidad a su escolaridad, aun en el marco de las condiciones que se imponen.

Fuente: Prensa Mendoza.-