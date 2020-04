Así fue el pago a jubilados en Junín

Por Redacción

Con una planificación previa que involucró a distintas áreas de la Municipalidad de Junín, Policía de Mendoza y personal el Banco Credicoop, durante la semana pasada quedó acordado el operativo de pago a jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) sin tarjeta de débito, que en la jornada de ayer mostró al departamento como uno de los más ordenados, y sin desborde alguno, de la provincia.

A partir de esa reunión, de la que participaron Héctor Ruiz, Intendente de Junín; Ana Godoy, Gerente del Banco Credicoop; Comisario Roberto Acosta, a cargo de la Distrital Este de la Policial de Mendoza; Comisario Gustavo Rojas, a cargo de las Seccionales 19 (Junín) y 13 (Rivadavia); y el Subcomisario José Ribes, quedaron definidas las acciones para trabajar durante los días de mayor movimiento.

La solicitud de DNI para ingresar al banco, la conformación de tres filas para mostrar agilidad, sillas dispuestas para los adultos mayores y las vallas y carteles indicativos fueron el comienzo de un trabajo que incluyó personal municipal brindando información y asistiendo con alcohol en gel a quien lo desease. Además, tal como se viene realizando desde hace varios días, se desinfectaron veredas y espacios muy transitados.

Sin embargo, fuera de la entidad también hubo trabajos por parte del Municipio que deben ser contados: se colocaron lavamanos en las salidas (con jabón y papel para secarse) de los cajeros del Banco Credicoop y Nación (en el polideportivo Nº 1) y en el cajero de la delegación La Colonia. Además, se pintaron líneas demarcatorias cada 2 metros en las veredas donde se ubican los cajeros, para respetar las distancias con el fin de prevenir el contagio de Covid-19.

“Venía con mucho miedo; por mi edad y todo lo que está pasando. Sin embargo, nos trataron muy bien, nos atendieron con bastante rapidez y nos cuidaron mucho. Por suerte pude cobrar sin mayores inconvenientes. Muy atento los empleados del Municipio y los policías”, contó Catalina, una vecina jubilada del departamento.

Mientras, Acosta, afirmó: “Salió todo perfecto, gracias al enorme trabajo de equipo que realizamos cada una de las partes involucradas. Vamos a continuar extremando las medidas de control mientras sea necesario”.

“Alrededor de 200 personas se acercaron al Banco y tuvimos un desarrollo normal de pago a jubilados y titulares de AUH sin tarjetas de débito. No hubo desbordes, no hubo inconvenientes y se respetaron los protocolos de salud, que era lo más importante. Los que concurrieron respetaron las distancias que establecimos en las veredas, con líneas demarcatorias cada dos metros, y nuestro personal estuvo asistiendo de forma permanente a quien lo necesitó. Vamos a continuar con estos operativos en tanto dure la pandemia y pensando en el cuidado de nuestros adultos mayores”, contó, el día después, Ruiz, mientras su teléfono no para de sonar, recibiendo felicitaciones por el operativo implementado.