Viñateros hablan de mermas en la producción

Por Redacción

La Asociación de Viñateros de Mendoza, dio a conocer las mermas en los viñedos en la presente vendimia 2020. Cabe destacar que, de acuerdo a los datos suministrados por los propios asociados, se pudo cotejar un balance por zonas de referencia. La desaceleración económica y la pandemia del COVID-19 son dos frentes de acción a atacar.

Al gran problema causado por heladas tardías, deshidratación por falta de agua, se suma la última tormenta granicera del martes 24 de marzo que afectó gran parte de la producción en la zona este (Campamentos, Otoyanes, Los Barriales, San Rafael) y los daños de Lobesia en Racimo en la Zona Este. Se padece falta de mano de obra para recolección de materias primas la cual se venía observando anteriormente a la declaración de pandemia por la OMS y al decreto de aislamiento del Presidente de la Nación.

Respecto al coronavirus notamos que luego del aislamiento social obligatorio no bajó el número de cosechadores. La ausencia del recurso humano se notaba anteriormente a la situación que hoy tiene en vilo a Mendoza, al País y al Mundo. El panorama es sombrío si se adiciona las mermas, algunas considerables, como en San Martin, Costa de Araujo y Nueva California, por enumerar los más perjudicados.

Análisis de Mermas de Uvas por Zonas de Referencia (Fuente AVM, Relevada en sus asociados)

Zona Este: 20% en tintas, 30 % en criollas, entre 20-30 % blancas.

Zona Norte: 25 % en criollas, 30% en tintas y 20% en blancas

Zona Sur: 20% en tintas, 30% blancas y criollas.

Valle de Uco y Luján: 30% blancas, tintas 20%.

Los productores debemos de luchar en los dos frentes:

1- El económico, en el cual nos toca participar, en seguir produciendo, levantando la producción. Hay mucha gente que depende de nosotros (contratistas, obreros, etc)

2- El de la pandemia, el que debemos afrontar con responsabilidad, extremando los cuidados cumpliendo con el “Protocolo para evitar la transmisión de corona virus en cosecha” para cuidar a nuestros cosechadores, operarios, camioneros, etc. No es sencillo dejar uva en la cepa, para muchos no es una alternativa viable, muchos vivimos exclusivamente de esto, por ello apelamos a la sensatez y equilibrio de nuestras decisiones.

Fuente: Asociación Viñateros de Mendoza.-