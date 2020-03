Recomendaciones para prevenir el Coronavirus en niños y niñas

Por Redacción

Los chicos deben permanecer en sus casas. Deben evitar juntarse con amigos o realizar cualquier tipo de reunión. En caso de que la asistencia al domicilio de personas sea imprescindible, se debe mantener una distancia prudencial de 1 metro como mínimo.

Desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, se brindan consejos a tener en cuenta para prevenir el coronavirus en los chicos.

Evitar cualquier tipo de contacto con personas mayores de 65 años (abuelos u otras personas), por ser considerados grupo de riesgo.

Toda la población debe evitar salir de sus domicilios, salvo que no tenga otra opción. En caso de hacerlo, evitar llevar a los niños/as a supermercados, bancos u otros lugares cerrados. Los niños/as es sabido que no suelen quedarse quietos, no respetan distancias y tocan superficies, por lo que tienen mayor riesgo de contagiarse. O, si son portadores de la enfermedad, pueden diseminarla al asistir a esos lugares.

Evitar llevarlos a juegos de plazas, ya que estos pueden estar contaminados con secreciones infecciosas.

Evitar llevarlos a cumpleaños, ya que allí se reúnen muchas personas y están en contacto con juegos que pueden contener secreciones infecciosas.

No asistir a clubes ni gimnasios.

Al salir cualquier persona fuera de casa y volver debe lavarse muy bien las manos con agua y jabón.

La población en general debe evitar asistir a centros de atención médica (centros de salud, consultorios, hospitales) a menos que sea estrictamente necesario. Se deben suspender los controles de niño sano, salvo controles del primer mes de vida.

Asistir a las guardias si el niño/a tiene fiebre, dificultad respiratoria y tos. En caso de que asistan a guardias para consultar por patología respiratoria, en las mismas se separará a los pacientes con síntomas respiratorios y se les dará un barbijo. Deben avisar si han salido de la provincia en los últimos 14 días o si han estado con alguien que lo haya hecho.

En caso de tener síntomas respiratorios y toser o estornudar, tratar de hacerlo en el pliegue interno del codo o en un pañuelo descartable. Luego, descartarlo. Son de un solo uso. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel.

El uso de barbijo lo indicará el personal de salud. No tiene sentido salir a la calle usando barbijos para prevenir la enfermedad. No es una medida útil.

Si tienen síntomas (fiebre, tos o dificultad para respirar), consultar a un centro médico para diagnóstico adecuado y evitar salir de su casa, salvo que sea imprescindible.

Continuar con el esquema de vacunación que corresponde a la edad del niño/a. Es indispensable la correcta inmunización. En estos casos, es muy importante la vacunación contra neumococo y la antigripal.

Ventilar frecuentemente las casas. Realizar primero limpieza de superficies con productos específicos y, luego, desinfección con:

Lavandina comercial: un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O una cucharada sopera (10 ml) en un litro de agua. Este producto es más efectivo que el alcohol en gel.

Alcohol líquido: colocar 7 partes de alcohol (comercial 96°) y 3 partes de agua en un recipiente limpio o rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego (se desaconseja en cocina).

Toallitas desinfectantes.

Fuente: Prensa Mendoza.-