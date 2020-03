La municipalidad sale a controlar precios en supermercados

Por Redacción

La comuna de General San Martín ha tomado previsiones a fines de evitar abusos, luego de denuncias de sobreprecios y preocupación en los vecinos. El operativo se realizará en distintos locales y también en farmacias.

Como parte de un operativo de control de precios que puso en marcha la comuna, el secretario de Gobierno, Mauricio Petri, concurrió junto con personal municipal y de la provincia al supermercado Vea para verificar los precios de las mercaderías en venta. La tarea iniciada este viernes seguirá, durante los próximos días, con el resto de los locales que las distintas firmas tienen en el departamento, tarea que también incluirá, por ejemplo, a las farmacias.

“Queremos evitar abusos para con los consumidores. Hoy estamos emplazados en el Supermercado Vea, pero esto va a continuar por todos los supermercados de la zona y luego por las despensas y farmacias”, explicó Petri y siguió: “La idea es que al vecino no se le cobre más de lo que se debe cobrar y que se respete la lista de precios cuidados de la Nación. Desde el 6 de marzo no debería haber aumento de precios”.

El secretario de Gobierno estuvo acompañado por gente del área de Inspección del municipio, por el concejal Sergio Dubé y por el representante de Fiscalización y Control de la Provincia de Mendoza, Marcelo Romano.

“La observación que hoy le encontramos a este supermercado -dijo Petri- es que no hay productos de precios cuidados, que podríamos atribuirlo a un tema de logística, pero da qué pensar que no haya ningún producto de este tipo”. El concejal Dubé agrego: “Nos hemos propuesto hacer estos controles en supermercados y también en farmacias. Aquí, en este supermercado, hemos encontrado algunos precios que están fuera de lugar y no se han encontrado productos de precios cuidados”.

Néstor Tussedo, director de Inspección de la municipalidad, señaló que “estamos haciendo un control de precios y stock, por reclamos que han realizado los vecinos. Vamos a realizar un relevamiento de los precios que hemos observado y ahí vamos a evaluar los resultados obtenido para realizar las actuaciones correspondientes”.

Desde la provincia, el representante de la Unidad de Fiscalización y Control dependiente del Ministerio de Economía, Marcelo Romano dijo: “En general lo que nosotros hacemos es control de abastecimiento de productos, especialmente los de primera necesidad, además estamos controlando la exhibición de precios y que los precios que están exhibidos en góndolas coincidan con los de caja. En este sentido no hemos encontrado mayores problemas, no hay desabastecimiento y los precios están bien en general. Lo que si hemos encontrado tanto acá como en otros departamentos es un faltante de productos de precios cuidados, de acuerdo al listado que envía la Nación.

“Hay faltantes de este tipo de productos en la provincia y se debe a dos situaciones particulares: el abastecimiento que se complica con la poca entrada de camiones desde afuera de Mendoza y la reposición, que por la demanda de gente que hay en los supermercados envían a su personal a las cajas, dejando pocas personas en la reposición de mercaderías”, cerró el funcionario provincial.