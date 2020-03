Ubieta decidió blindar a La Paz

Por Redacción

A través de las redes sociales, el intendente emitió un importante comunicado para quienes viven o quieran llegar hasta el departamento.

“He tomado la decisión de blindar el departamento. A partir de las 18, se realizarán controles estrictos en las entradas de La Paz. Aquella persona que debe salir del mismo, solamente lo hará con una causa debidamente justificada, y acreditando esta, ante las autoridades de seguridad que se lo solicitaran”, comienza diciendo el jefe comunal.

El intendente informó que queda prohibido la entrada de personas que no residen en el departamento. “Les solicitamos a aquellos que vienen a visitar a amigos y familiares no lo hagan, no podrán entrar. Solo se permitirá la entrada de personas que sean de La Paz, los proveedores de comercios, personal de seguridad y servicios sanitarios y médicos”, expresó.

“A los vecinos les vuelvo a reiterar, por favor cumplan con la cuarentena, estamos en un momento crucial de la propagación del virus. Seamos solidarios, hagamos los trámites y compras de una persona por familia. No circulen, si nos mantenemos en casa venceremos. No son medidas que me hacen feliz tomarlas, pero es por el bien de todos”, culminó Ubieta.