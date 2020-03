SUTE exige que se garantice la cuarentena a directivos y celadores

Por Redacción

El sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación, hizo llegar una solicitud al titular de la DGE pidiendo por los trabajadores.

El escrito está dirigido al director general de Escuela, Lic. José Thomas y en él se exige que el gobierno escolar garantice la cuarentena a directivos y celadores de todas las escuelas de la geografía de Mendoza.

El texto completo

Por la presente, Sebastián Henríquez, DNI 27.298.427, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (S.U.T.E.) me dirijo a Usted para exigir se rectifique el Memorándum con fecha 20/03/2020 producido por el Director de Recursos Humanos, Ref.: “Celadores exceptuados del cumplimiento del Decreto 297/20 del P.E.N. ‘Aislamiento social, preventivo y obligatorio.”, a fin de que se garantice el pleno aislamiento que establece el Decreto nacional de referencia para el conjunto de celadores/as y directivos.

En primer lugar, entendemos que las excepciones al aislamiento que plantea el artículo 6º del Decreto 297/20, en su inciso 22., «Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia», debe interpretarse restrictivamente por lo que no comprende a los establecimientos educativos ya que no se está prestando servicio esencial alguno. Por otra parte, dicho memorándum, carece de razonabilidad, toda vez que en la situación actual no existe un riesgo real de peligro de bienes escolares que amerite el riesgo real al que se expone a celadores/as serenos al hacerlos circular de noche durante el presente período de excepciones. Se trata de una medida fuera de contexto que pone a algunos bienes materiales por encima de la salud y de la integridad de las personas, que en este caso no tienen tampoco elementos de “seguridad”.

En segundo lugar, ni en ese Memo ni en ninguna otra disposición provincial se hace referencia a la obligación de garantizar las condiciones de higiene y seguridad para el personal que se exceptúa. El propio Decreto 297/20 establece: “En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.” ¿Se han garantizado ya todos los elementos de profilaxis para la actividad de contacto que se pretende? ¿Se ha garantizado el personal de apoyo para evitar aglomeraciones? En ningún caso aceptamos que se pretenda, también, que sean los/as propios directivos/as y celadores/as quienes deban procurarse los propios elementos de higiene y seguridad.

Es por todo lo expuesto que ratificamos se rectifique, de manera urgente, dicho memorándum; se garantice el pleno aislamiento a celadores y directivos y se establezca la logística propia del Estado para cumplir con las tareas exceptuadas por el Decreto 297/20. De no dar respuesta positiva a nuestro reclamo, lo hacemos responsable de las consecuencias que pueda tener sobre la salud e integridad de nuestros/as representados/as.

Prof. Sebastián Henríquez

Sec. General del SUTE