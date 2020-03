San Martín armó un comité de emergencia

Por Redacción

El intendente convocó a representantes de distintos sectores a armar una comisión. Hay gente de la salud, de la justicia, de la seguridad y de la política. La idea es coordinar acciones.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, convocó durante el mediodía de este jueves a representantes del arco social a la conformación de un comité departamental de crisis que permita avanzar de manera coordinada en la toma de decisiones con respecto a la pandemia de coronavirus.

Así fueron convocados y asistieron representantes de la salud, de las fuerzas de seguridad y de la justicia, legisladores, concejales, referentes de distintos partidos políticos y las autoridades municipales. “Este departamento tiene una gran madurez democrática, siempre lo digo, y han respondido a esta convocatoria todos los que fueron invitados”, comentó Raúl Rufeil y agregó: “Hay representantes de la salud pública y privada, de la policía y de la Justicia, hay legisladores provinciales, está el ex intendente (Jorge) Gimenez, el jefe de los fiscales. En fin, vamos a conformar un comité que tendrá un solo objetivo, el bienestar y la salud de la población”.

El comité de emergencia atenderá desde hoy la problemática del coronavirus dentro del departamento. Se trata de una herramienta que buscará articular la tarea del hospital Perrupato, con las clínicas y consultorios, pero también con el accionar de la policía y de la Justicia, además de la participación permanente del municipio. “Armamos una comisión ágil de no más de 10 personas en contacto permanente para que las medidas sean coordinadas y conocidas”, sintetizó Rufeil.

El ex intendente Jorge Gimenez se mostró conforme con la idea: “Tenemos que estar presentes para colaborar, todos podemos y debemos hacerlo. Es un problema mundial, me invitó el intendente y estoy para lo que pueda ser útil. Necesitamos de todos para que esto pase lo antes posible”, dijo Gimenez.

Todos los integrantes de la nueva comisión coincidieron en que el aislamiento, el lavado de las manos y el cambio de hábitos respecto a las relaciones sociales donde es fundamental evitar el saludo de manos, los besos y abrazos son claves para amecetar la curva de contagio cuando ocurra. “La provincia hoy no tiene casos pero seguramente los tendrá y cuando eso llegue queremos que la curva no sea geométrica y que se pueda aplanar para que la demanda al sector de la salud no llegue toda junta”, dijo Daniel Llaver, médico, presidente del HCD y cabeza de la nueva comisión.

Trascendió que se reforzará la atención en centros de salud claves como Palmira, Tres Porteñas y barrio Güemes; además desde la distrital de Policía señalaron que se ha dispuesto el uso de un móvil exclusivo para atender al tema del coronavirus y, puntualmente, a las denuncias de aquellas personas que no cumplen con la cuarentena dispuesta por llegar de afuera de la Provincia. Hay que recordar que desde el domingo, las personas que están en cuarentena tienen la obligación de permanecer en sus casas y que habrá serias sanciones para quien no cumpla.

“Toda persona que viole el aislamiento impuesto va a enfrentar, cuando todo esto pase, un proceso penal que puede ir desde multas de mil a 100 mil pesos; pero si el que viola la cuarentena tiene coronavirus y contagia hay penas de un mes a dos años y se agrava si esa persona sabía que tenía la enfermedad, ya que en ese caso la prisión va de los tres a los 10 años de cárcel”, comentó Oscar Sívori, jefe de fiscales del Este, integrante también del comité.

Además, Sívori recordó que quien conozca casos de personas que debiendo hacer cuarentena violan ese aislamiento, se puede hacer la denuncia a través de la página del Poder Judicial (jus.mendoza.gov.ar); también descargando la aplicación 148 para celulares con sistema Android; la tercera opción es un llamado al 134 del sistema nacional o, si el caso es grave y la persona que ha roto la cuarentena presenta sintomatología al 911: “Evitemos ir a la comisaría para realizar estas denuncias, y actuemos con responsabilidad”.