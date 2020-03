Los esteños debutan en Torneo Apertura de Hockey

Por Soy del Este

Desde la Asociación Mendocina de Patín confirmaron el Fixture y dieron a conocer la programación de la primera jornada del Torneo Apertura tanto para el Senior masculino como para el Senior femenino. En total son seis los elencos de la zona este que participarán de las competencias.

Luego de la disputa del tradicional Torneo Vendimia de hockey sobre patines que consagró a Club Banco Mendoza en la rama masculina y a Andes Talleres Sport Club en la rama femenina; la AMP dio a conocer el Fixture del primer certamen de la temporada y la programación de la Fecha 1.

En el certamen de varones serán partícipes 13 equipos: Club Banco Mendoza, Andes Talleres Sport Club, Club Leonardo Murialdo, Club Casa de Italia, Atlético Club San Martín, Club Petroleros YPF, Club IMPSA, Maipú/Giol, Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia, Club Atlético Palmira, Asociación La Colonia Junín, Club Sportivo Independiente Rivadavia y Club Deportivo Godoy Cruz.

En tanto que en el certamen de mujeres jugarán 8 conjuntos: Andes Talleres Sport Club, Maipú/Giol, Maipú/Giol «B», Club IMPSA, Club Leonardo Murialdo, Club Atlético Palmira, Club Petroleros YPF y Club Deportivo Godoy Cruz. Las Jarilleras vuelven a la disputa en la categoría Senior, aunque con un plantel juvenil, y serán comandadas por Claudio Laspina y preparadas físicamente por Juana Garay.

La actividad se pondrá en marcha este jueves con un duelo en cada rama. En la pista de Andes Talleres, por el masculino, se cruzarán Independiente Rivadavia con el dueño de casa a partir de las 22.15. Mientras que en Giol, por el femenino, se enfrentarán los dos elencos bodegueros desde las 22.

El día viernes habrá dos nuevos partidos, uno de cada evento. Entre los caballeros, desde las 22.15 jugarán Murialdo con Giol. Entre las damas, a partir de las 22 jugarán Palmira con IMPSA. Los varones cerrarán su jornada el día domingo con: Bernardino Rivadavia vs IMPSA, La Colonia vs Godoy Cruz, Banco Mendoza vs San Martín y Casa de Italia vs Petroleros.

El primer conjunto que tendrá fecha libre en el certamen de los hombres será Palmira. La primera jornada para las mujeres finalizará el día martes 17 con los dos duelos restantes: Murialdo vs Godoy Cruz y Petroleros vs Talleres.

