Juan Abba renunció a la dirección técnica del Naranja

Por Soy del Este

El entrenador Juan «Macho» Abba se desvinculó en las últimas del Centro Deportivo Rivadavia. Los motivos serían netamente económicos, debido a que el club está pasando un mal momento en este aspecto.

Hay que destacar que Abba había iniciado la pretemporada, pero le comunicaron en las últimas horas que no le iban a poder cumplir con el arreglo que tenía. En buenos términos, Abba dio un paso al costado.

“EL PROBLEMA FUE EXCLUSIVAMENTE ECONÓMICO»

Así lo afirmó Juan Abba con SOY DEL ESTE, luego de confirmarse su salida del Centro Deportivo Rivadavia. El entrenador, al margen de esta situación, ya tiene trabajo confirmado para este semestre.

“El problema fue exclusivamente económico. No pudimos llegar a un acuerdo. Estuvimos en todo este proceso hablando para llegar a un arreglo, pero ayer (lunes) me dijo el presidente (Carlos Flores) que era muy difícil cumplir con lo que nos había prometido. Es algo que hablamos la primera vez, que si la situación no daba para más, que me lo dijera sin problemas”, comentó Abba en el inicio de la entrevista, sobre su salida.

Además, detalló: “Carlos Flores esperaba tener más respaldo económico, se hablaba de una comisión de apoyo. Con ese dinero, se iban a traer cuatro o cinco refuerzos, más el arreglo económico que teníamos. Como no ha podido contar con ese apoyo, me dijo que prefería decirme cuál era la situación para no quedar mal conmigo. Por suerte terminamos en buenos términos y no hay nada que ocultar”.

Juan también hizo hincapié en todas las complicaciones que afrontó en estas últimas semanas, a cargo del plantel en la pretemporada. “Fue bastante difícil entrenar en estos días. Hubo entrenamientos que ni siquiera teníamos 11 jugadores. Lo económico es trascendental. Son muchos los detalles que faltaron en el último tiempo, era muy difícil seguir si no se solucionaba este tema”.

Macho ha confesado en más de una ocasión ser hincha de Rivadavia y dar un paso al costado es un golpe duro, más cuando ya había iniciado los entrenamientos. Al margen de esto, expresó: “Me voy tranquilo porque llegamos al club para trabajar y lo hicimos. Nuestro proyecto era a largo plazo y nuestra idea era seguir apostando y formando chicos de la cantera, porque Rivadavia tiene que ser un club vendedor, ya que no tiene socios ni grandes ingresos”.

Respecto a su futuro laboral, rápidamente volverá a trabajar y con un viejo conocido: “Es de no creer, pero 15 minutos después de que me había desligado de Rivadavia, me llamó Gustavo Castro para contarme de que había agarrado Gutiérrez y que estaba buscando un asistente. Le comenté que ya no trabajaba más en Rivadavia y no lo podía creer. Así que será un gusto volver a trabajar con él. Tenemos una gran relación”.

Finalmente, al consultarle sobre su opinión por el futuro de Rivadavia en el 2020 transitando la segunda división de Mendoza, declaró: “Es difícil encarar un desafío cuando no tenés el respaldo económico, más allá de lo que pueda aportar el municipio. Pero quien te dice, capaz que aparece el apoyo ahora. Ojalá que así sea. El fútbol es muy impredecible, es un equipo joven y va a ser complicado pelear por el ascenso, pero uno nunca sabe. Ojalá que el DT que venga pueda aportar su granito de arena y ver si Rivadavia puede regresar pronto a primera”.

La palabra del club: Si bien no quiso dar declaraciones por el momento, Carlos Flores le aseguró a SOY DEL ESTE que en las próximas horas, elegirá al sucesor de Abba, ya que no quiere dejar pasar mucho tiempo. Entre miércoles y jueves podría estar la confirmación.

Fuente: Soy del Este.-