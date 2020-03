El Chacarero ya conoce su fixture en la Segunda Fase del Regional

Por Soy del Este

Desde el Consejo Federal dieron a conocer las zonas y el fixture de la Segunda Fase en el Torneo Regional Federal Amateur y Atlético Club San Martín ya conoce el camino a seguir en la lucha por le ascenso. Se verá las caras con Fundación Amigos por el Deporte nuevamente y con Sport Club Quiroga de San Rafael y con Deportivo Bowen de General Alvear.

Todo está definido para la continuación del Regional, donde San Martín tiene como único y principal objetivo el ascenso. Luego de una Primera Fase donde no la tuvo tan fácil para avanzar, el Albirrojo ya tiene la mente puesta en lo que viene y este martes pudo confirmar sus próximos rivales y fixture.

El conjunto que conduce Lucio Ramos, que disputó cuatro encuentros en la primera instancia, donde ganó uno, empató dos y perdió otro, mientras que anotó cuatro goles y recibió la misma cantidad. Vale recordar que el Chacarero clasificó a la siguiente ronda gracias al gol de visitante que convirtió ante Gutiérrez Sport Club, con quien igualó en cantidad de puntos, en los duelos entre sí.

Ahora, en la Segunda Fase, el León se verá las caras con FADEP, al que ya enfrentó en la Primera Fase, y con Quiroga de San Rafael y Bowen de General Alvear. Ante el Cóndor, San Martín sufrió una derrota (3-1) en el duelo disputado en cancha de Montecaseros y luego se impuso (2-0) en el encuentro que se realizó en el estadio Libertador General San Martín, que le dio la clasificación.

Respecto a los otros dos rivales, el Pañuelito Azul tuvo un gran desempeño logrando cuatro victorias y sumando dos empates, terminando así invicto en la Primera Fase. Además concretó 12 goles y recibió 4. Mientras que el Naranja logró meterse en la Segunda Fase en la última fecha tras un triunfo sobre Rincón del Atuel de San Rafael, con el que igualó en puntos pero por esta victoria se favoreció.

Los alvearenses durante la Primera Fase tuvieron un desempeño equilibrado donde consiguieron dos triunfos y dos empates y sufrieron dos derrotas. En cuanto a los goles, anotaron 9 y recibieron 6. A priori, todo parece indicar que será una nueva zona pareja. Habrá que ver con el correr de los partidos. Es importante recordar que clasificarán los tres 1° de cada zona y el mejor 2° entre las tres zonas.

San Martín comenzará la Segunda Fase el próximo fin de semana cuando se enfrente con FADEP en condición de visitante, probablemente en cancha de Montecaseros. El Albirrojo tendrá la difícil tarea de revertir la última imagen dejada en dicho estadio y frente al mismo rival. Aunque ahora el equipo parece tener mayor confianza y ya superó al Cóndor en su último duelo de la Primera Fase.

FIXTURE DE SAN MARTÍN

Fecha 1 (15/03): vs FADEP (V)

Fecha 2 (22/03): vs Quiroga (L)

Fecha 3 (29/03): vs Bowen (L)

Fecha 4 (05/04): FADEP (L)

Fecha 5 (12/04): Quiroga (V)

Fecha 6 (19/04): Bowen (V)

Fuente: Soy del Este.-