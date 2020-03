El León se quedó su zona en el Torneo Vendimia

Por Redacción

Atlético Club San Martín se impuso como local por 89 a 61 sobre Unión Deportiva San José. El Chacarero, que contó con un gran aporte de Martínez, Trejo y Egas; sacó máximo provecho de un rival que se fue yendo de partido. Ambos ya tenían su lugar en semifinales.

Al haber conseguido su clasificación a semis previamente, tanto San Martín como San José buscaban quedarse con el primer puesto de su grupo. Los dirigidos por Cabañez mostraban su repertorio desde el inicio con un 6-0. Luego, gracias al trabajo de Martínez bajo el aro y el aporte de Trejo y Egas; el Albirrojo se distanció por 15-4. Y en el cierre, con un 9-0, fue 24-10.

De esta manera, ante un rival que había tenido poca efectividad y que había sido controlado por la defensa rival; el León fue arremetiendo poco a poco producto de la fortaleza de Martínez en la zona pintada y también por el aporte de Gómez (puntos y rebotes). El Santo respondía con Montaño, Funes y triples de Rubia, pero no era suficiente porque el dueño de casa superaba la diferencia de 20. Finalmente se iban al descanso 44-31.

El combinado de Santalucía no se iba satisfecho, por el marcador adverso y porque no estaba conforme con ciertos fallos, sobre todo de Rosas. Algunos cruces verbales y quejas, más las sanciones de antideportivas y técnicas (fueron descalificados Gill y Guevara), terminaron por sacar de partido a la visita. Encima no podían frenar a Martínez. Además Trejo aportó 6/7 en libres. Así el Chacarero quedaba arriba por 68-46 de cara a los 10′ finales.

Todo parecía estar dicho, pese a los intentos de Montaño y Prato por reducir la distancia. No pudo hacer mucho Sanjo ante un León que se mostró efectivo, fuerte y enfocado en todo momento. Con un buen juego colectivo, San Martín terminó sentenciando un duelo donde en un momento supo sacar más de 30 puntos de ventaja.

Con este resultado, el Albirrojo obtuvo su cuarto triunfo en cuatro juegos, se adueñó del N°1 en la zona y se enfrentará con Gimnasia Básquet (2° de la Zona B) en semifinales. En tanto que el Santo deberá verse las caras con el campeón 2019, Israelita Macabi.

SÍNTESIS:

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (89): Emiliano Carpinetti 6, Santiago Egas 16, Fernando Ronco 5, Abel Trejo 17, Jesús Martínez 27 (FI); Enzo Castro 4, Mariano Gutiérrez 0, Santiago Montaldi 4, Tomás Ferlaza 0, Harwin Pérez 2, Agustín Gómez 8. DT: Diego Cabañez.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (61): Pablo Furlanetto 7, Gastón Guevara 1, Rodrigo Funes 15, Eliezer Montaño 15, Tim Gill 4 (FI); Abouse Acosta La Guerra 0, Joaquín Olmedo 0, Yago Prato 5, Pablo Zogbe 5, Facundo Rubia 9. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: Esteban Costantini.

Parciales: 24-10, 44-31 y 68-46.

Tiros Libres: ACSM 12/17 – UDSJ 8/16.

Descalificados: Gil (doble técnico) y Guevara (antideportiva + técnico).

Figura: Jesús Martínez.

Árbitros: Ariel Rosas – Francisco Flores.

Fuente: Salto Inicial.-