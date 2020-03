Cine Ducal presenta «Unidos» y «El hombre invisible»

Por Redacción

Del viernes 06 al martes 10 de marzo, Cine Ducal de Rivadavia presenta dos grandes películas. En esta nota, todos los detalles.

UNIDOS

FUNCIONES

Jueves 5 al Martes 10 de Marzo

17:30 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

20:00 horas – Castellano en 3D. Entrada $ 150

TITULO ORIGINAL: Onward

GENERO: Animación

DIRECCION: Dan Scanlon

Actores: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, John Ratzenberger, Octavia Spencer, Mel Rodriguez, Lena Waithe, Ali Wong, Grey Griffin, Tracey Ullman.

ORIGEN: Estados Unidos

DURACION: 114 Minutos

CALIFICACION: Apta todos público

SINOPSIS

Ambientada en un mundo suburbano de fantasía, UNIDOS nos presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poquito de magia allí afuera.

EL HOMBRE INVISIBLE

FUNCIONES

Jueves 5 al Martes 10 de Marzo

22:30 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: The invisible man

GENERO: Terror, Ciencia Ficción, Thriller

DIRECCION: Leigh Whannell

Actores: Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer

ORIGEN: Australia, Estados Unidos

DURACION: 124 Minutos

CALIFICACION: P-16

SINOPSIS

Después de que su abusivo ex novio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no está muerto, como había pensado.

Promociones

(Niños a partir de los 3 años cumplidos abonan entrada)

2×1 Tarjeta Los Andes Pass, solo titular con tarjeta en mano

2×1 Tarjeta Club Uno, Club Nación, solo titular con tarjeta en mano

Personas con capacidades diferentes solo con certificado oficial (en el caso que lo autorice sólo con un acompañante).