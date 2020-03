El Naranja estuvo cerca de la hazaña en San Isidro

Por Soy del Este

Rivadavia Básquet estuvo muy cerca de robar un nuevo juego de visitante. Cayó ante San Isidro de San Francisco Córdoba por 75 a 73, en un final con polémicas en un estadio que le trae otro recuerdo negativo similar.

Si bien la gira por la provincia de Córdoba termina siendo positiva (una victoria ante Barrio Parque y una derrota ante San Isidro), a Rivadavia le queda el sabor amargo de saber que estuvo muy cerca de conquistar un triunfo más.

Y es que ante San Isidro, excepto en el segundo cuarto donde cometió errores defensivos y no pudo bajar el goleo de su rival, en el resto del partido, los Naranjas mostraron el juego que vienen realizando en los últimos partidos, el cual les ha servido para ganar seis partidos consecutivos.

Sobre todo en la segunda mitad fue excelente lo del equipo Naranja, que aun así no pudo pasar al frente y coronar otra noche inolvidable. Hubo varias polémicas, sobre todo en el final, con el tiro agónico de Castellani, donde el ex Junín falló el lanzamiento pero uno de los jugadores de San Isidro (Lallana) toca el aro y la red cuando la pelota venía bajando. Terminó el partido y la terna arbitral se fue con custodia policial y con los reclamos de todo Rivadavia porque no fueron a revisar.

Cabe recordar que en el semestre pasado, el elenco mendocino vivió otro hecho polémico en el cierre con un doble de Mosley que habría sido en tiempo, pero la terna lo anuló. Sin esos puntos, San Isidro y Rivadavia se fueron a suplementario y ganó el equipo local.

La próxima actuación Naranja será en el este provincial el próximo 9 de marzo ante Villa San Martín de Resistencia, Chaco, otro de los fuertes equipos que tiene la Conferencia Norte.

SÍNTESIS:

Club Atlético San Isidro (75): Alejo Montes 5; Bruno Barovero 20; Martín Cabrera 6; Diego Guaita 8; Ariel Zago 14 (FI); Pablo Fernández 11; Joaquín Lallana 5; Tomás Aimaretti 6; Milton Vittar 0. DT: Sebastián Torre.

Asociación Civil Rivadavia Básquet (73): Valentín Costa 12; Luciano Silva 13; Luciano Tambucci 2; Latraius Mosley 12; Ramiro Trebucq 0 (FI); Juan Fumaneri 0; Stefano Arancibia 5; Lucio Castellani 19; Ronnie White 10. DT: Fernando Minelli.

Estadio: Severo Robledo (San Francisco, Córdoba)

Parciales: 17-17; 48-35 y 64-56

Tiros libres: San Isidro 18/23; Rivadavia 8/14

Figura: Ariel Zago (SI)

Árbitros: Daniel Rodrigo, Andrés Cassina y Nicolás D’Anna

