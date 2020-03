Tensa sesión en el HCD de San Martín

Por Redacción

El cuerpo deliberativo del departamento San Martín, en sesión especial, nombró a sus autoridades para la gestión de 2020. Fue el viernes, tras varios y extensos cuartos intermedios, que se llegó al momento de la votación.

El edil Daniel Llaver seguirá a cargo de la presidencia, mientras que la concejala Luisa Onofri (Frente de Todos) se transformó en la vicepresidenta primera del cuerpo. Aquí es donde comenzó la tensión de la sesión ya que su nombre fue sugerido desde el oficialismo, desde su partido no aceptaron pero ella manifestó sus pretensiones de ocupar dicho lugar.

Como vicepresidenta segunda fue elegida la edil Elizabeth Cordeschi, del bloque Cambiemos. Además fue ratificada como secretaria del Concejo, Luciana Ficara; mientras que Melisa Zapata se convirtió en la nueva subsecretaria, tras ser propuesta por el oficialismo departamental.

La sesión

Con el quórum reglamentario establecido, luego de un cuarto intermedio iniciado pasadas las 10 y que se retomó a las 13.38, se procedió a designar a cargo de la presidencia al médico pediatra que ya venía ocupando el puesto desde que Raúl Rufeil iniciara su intendencia en el Este mendocino.

Tanto desde el Frente Cambia Mendoza como del Frente de Todos, la renovación en el cargo de Llaver tuvo el apoyo de los 10 ediles que se completó con el voto positivo de Horacio Rodríguez, del Partido Federal.

Llaver, al aceptar el nuevo período en el cargo, admitió que “aún existen asuntos clave que seguir resolviendo en tiempos en que se debe continuar trabajando para brindar respuestas satisfactorias a quienes eligieron a las actuales autoridades municipales”.

En el siguiente punto a tratar se avanzó a la elección del Vicepresidente Primero del HCD de San Martín. Desde el bloque Cambiemos, Sergio Dubé, propuso para el cargo a la justicialista Luisa Onofri.

Tras un breve receso que ocupó algunos minutos, el justicialista Oscar González, consideró como “no correcta la propuesta efectuada desde el partido mayoritario”, sugiriendo que “Horacio Rodríguez continúe” al frente de ese cargo.

Ante la segunda moción, propuesta desde el justicialismo, los ediles votaron con siete votos a favor de Onofri y con cinco en apoyo a Rodríguez. Por ello a las 13.59, Luisa Onofri aceptó el cargo bajo juramento.

Para el cargo de la Vicepresidencia Segunda, el mismo oficialista Dubé propuso a Elizabeth Cordeschi del PRO. Moción que sirvió para la expresión de queja de González quien manifestó que “la grieta existe en San Martín”, basado en lo que consideró una pérdida de la oposición frente a la designación de las autoridades “claramente alineadas con el oficialismo”.

Eduardo Quiroga, en coincidencia con González, se mostró decepcionado con la disidencia interna producida en el seno del Bloque del Frente de Todos, apuntando directamente a Onofri. Paula Repetto también se quejó: “Creo que en esto no están actuando bien. Creo que la Vicepresidencia era para el Partido Justicialista, para el Frente de Todos”.

Rodríguez fue quien propuso la segunda opción para la Vicepresidencia Segunda en la persona de la justicialista de Débora Mussato. Iniciativa que agradeció González pero que no aceptó insistiendo en que “el PJ debería haber obtenido la Vicepresidencia Primera”.

Tanto Mussato como Repetto, Quiroga y Rodríguez solicitaron abstenerse dejando libre el camino a Elizabeth Cordeschi como la única propuesta para la Vicepresidencia Segunda quien obtuvo el cargo por siete votos positivos. Elizabeth Cordeschi aceptó la designación luego del acto juramental administrado por Daniel Llaver y la sesión ingresó en otro cuarto intermedio que finalizó a las 14.59.

La sesión continuó con la presencia de los 12 concejales quienes procedieron a la elección tanto de la Secretaría como de la Subsecretaría del cuerpo. El oficialista Mario Rivero propuso la continuidad de Luciana Ficara como Secretaria del Concejo, moción que fue aceptada desde el Frente de Todos y continuó en el cargo por el voto unánime de los ediles.

Finalmente el cargo de la Subsecretaría fue sugerido desde el Frente de Todos para Viviana Martínez. Su moción había sido enfrentada por la sugerencia de la edil oficialista Romina Lisante, quien promovió a Melisa Zapata y quien obtuvo la designación por siete votos a favor y cinco en contra. Zapata juró en el nuevo cargo a las 15.10.

Como es tradición, la sesión culminó con los ediles juntos para la foto, aunque en esta oportunidad solo posaron ante las cámaras los concejales del oficialismo, el edil del Partido Federal, Horacio Rodríguez y la concejala, Luisa Onofri quien manifestó la decisión de separarse del bloque “Frente de Todos” y conformar sola el bloque “La Patria Nos Llama” (nombre utilizado por la fuerza que lideró Cristian Etem en las PASO y por la cual ella logró ingresar al HCD). En la foto pueden observarse también a la secretaria y la subsecretaria del Concejo, Luciana Ficara y Melisa Zapata, respectivamente.

Las declaraciones

“Muy difícil, me tomó por sorpresa esta propuesta. Me encantó, estoy feliz y deseo seguir trabajando para todos los sanmartinianos. No nos estábamos poniendo muy de acuerdo en algunas decisiones y, más allá de lo personal, fueron discrepancias políticas y personales las que me hicieron decidirme”, manifestó Luisa Onofri.

“El oficialismo, con el apoyo de una de las concejales que era del bloque nuestro, ha impuesto su decisión en todos los cargos que se iban a designar. Desde lo discursivo hablan de una amplitud que en los hechos no sostienen. La decisión de Onofri descubre los juegos que habían previamente, el abrazo de Cristian Etem con Jorge Giménez no sé si fue un perjuicio para Etem o para Jorge”, expresó Oscar González.

“Son las reglas de la Democracia, el Partido Justicialista estuvo 16 años gobernando San Martín y nosotros como principal oposición nunca tuvimos la posibilidad de ocupar ninguno de los cargos de autoridad del HCD. Nosotros no estamos dispuestos a profundizar ninguna grieta”, manifestó Daniel Llaver.