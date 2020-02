Fin de semana con tres grandes propuestas en el Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 27 de febrero al martes 03 de marzo, Cine Ducal de Rivadavia presenta el estreno de «El llamado salvaje». Además, continúan los éxitos de «Bad Boys III» y «Sonic».

«SONIC LA PELÍCULA»

FUNCIONES

Jueves 27 de febrero al Martes 03 de Marzo

19:00 horas – Castellano en 2D.

Entrada $ 140

Título Original: Sonic the Hedgehog

Origen: Estados Unidos

Género: Animación

Director: Jeff Fowler

Actores: Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Neal McDonough, Tika Sumpter, Adam Pally, Leanne Lapp, Debs Howard, Michael Hogan,Lisa Chandler, Shannon Chan – Kent, Elfina Luk, Emma Oliver,Natasha Rothwell, Bailey Skodje, Lee Majdoub, Tom Butler, Frank C. Turne.

Calificación: ATP

Duración: 100 min.

Distribuidora: UIP

SINOPSIS

Basado en la franquicia de videojuegos legendaria de SEGA, SONIC LA PELÍCULA cuenta la historia del erizo más rápido de la historia, mientras encuentra su nuevo hogar en la tierra. En esta comedia live-action llena de aventura, Sonic y su nuevo mejor amigo Tom (James Marsden) se unen para salvar al mundo del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey) de sus planes de dominar al mundo.

«EL LLAMADO SALVAJE»

FUNCIONES

Jueves 27 de febrero al Martes 03 de Marzo

21:00 horas – Castellano en 2D.

Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: The call of the wild

GENERO: Aventura

DIRECCION: Chris Sanders

Actores: Harrison Ford, Dan Stevens, Colin Woodell, Karen Gillan, Omar Sy

ORIGEN: Estados Unidos

DURACION: 100 Minutos

CALIFICACION: Apta todos público

SINOPSIS

Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del Oro a finales del s. XIX. Como novato de un grupo perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

«BAD BOYS III»

FUNCIONES

Jueves 27 de febrero al Martes 03 de Marzo

23:00 horas – Castellano en 2D.

Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: Bad Boys For Life

GENERO: Suspenso, Policial, Acción

DIRECCION: Adil El Arbi, Bilall Fallah.

Actores: Martin Lawrence, Will Smith. Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano, Charles Melton, Kate del Castillo.

ORIGEN: Estados Unidos

DURACION: 124 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas

SINOPSIS

Regresan los detectives Lowrey y Burnett. Ahora Lowery (Will Smith) esta pasando por una crisis de mediana edad mientras Burnett (Martin Lawrence) que es ahora un inspector de la policía, está pensando en retirarse.

Pero cuando llega un nuevo caso, ambos deciden trabajar juntos por última vez.