Rufeil pidió por el endeudamiento para ampliar el Notti

Por Redacción

Raúl Rufeil pidió a los legisladores de la oposición que aprueben el endeudamiento solicitado por el gobierno provincial. Además, aseguró sentirse “discriminado” porque a San Martín no ha llegado ningún ATN, a diferencia de “departamento vecinos” que son justicialistas.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, realizó declaraciones desde el Parque Central, en la Ciudad de Mendoza, en el marco de la Vendimia Federal y le pidió a los legisladores de la oposición “que recapaciten” y den luz verde al proyecto de endeudamiento para obras de infraestructura.

“En esta provincia, sin endeudamiento es imposible que existan las inversiones, especialmente las edilicias para escuelas, hospitales y viviendas tan necesarias para toda la sociedad”, comentó Rufeil y reconoció estar “muy preocupado sino sale en la Legislatura el endeudamiento”.

Respecto al del hospital Notti, recordó que durante su gestión “se adquirió con recursos propios y genuinos, con el esfuerzo de todo el personal del hospital, una inversión para la compra de un terreno 6500 metros que eran colindantes, con la promesa de la provincia de que se iba a realizar la construcción de la ampliación de este hospital”,

Rufeil afirmó que durante 2015 “cuando asumí de director dije que “a este chico la chomba le queda corta” y trabajamos entre todos, con todo el personal, para concretar el servicio para los inmunocomprometidos, la guardia, el resonador adquirido de modo conjunto con Fundavita. Y trabajamos para la adquisición de ese terreno, porque el hospital quedó chico”.

Dirigiéndose a los legisladores que se niegan a autorizar la toma de deudas para obras de infraestructura les pidió que “que dejen de declamar como prioridad los derechos del niño, si con esa actitud mezquina los están postergando. Por eso digo que la causa que nos tiene que unir es una causa común para la defensa y el cuidado de nuestro capital que son los más pequeños”.

El intendente sanmartiniano pidió “realizar un llamado de atención para que los legisladores de la oposición recapaciten y de una vez por todas nos pongamos los pantalones largos, los pantalones de las causas comunes y dejemos declamar después de los derechos del niño. Y les pido que legislen de cara a las verdaderas y reales necesidades de los mendocinos, porque han ingresado en un chicaneo de politiquería arcaica e ineficiente”.

Para Rufeil “es necesario agrandar con tecnología y obras edilicias nuestro hospital Notti, porque es el hospital de cabecera de toda la Región de Cuyo y la región del norte, y me llama mucho la atención la actitud caprichosa, mezquina y sectaria que algunos ensayan sobre este tema. Eso sí cuando tienen problemas por algún familiar o amigo cercano son los primeros en estar llamando, buscan atención diferencial, sabiendo que el hospital atiende a todos por igual”.

Pidió a los legisladores “que actúen por y para los chicos, ya que cuando hablan del federalismo solidario, me llama poderosamente la atención que el señor presidente de la nación, que dice ser el presidente de todos, está otorgando ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) solo a departamentos justicialistas. Nosotros, en San Martín, necesitamos un ATN que hemos estado tramitando y no lo hemos obtenido. ¿Será porqué somos de otro color político? Señor presidente, usted también póngase los pantalones largos de las causas comunes”.

Rufeil reclamó el apoyo de los legisladores también para concretar el endeudamiento para “obras necesarias para Mendoza, como la Doble Vía de Rivadavia-Junín-San Martín, para el acueducto La Paz y la planta de tratamiento de residuos sólidos para el Gran Mendoza y la ampliación del hospital Humberto Notti.

El jefe comunal anticipó que “la sociedad no va a tener ningún tipo de perdón para con los legisladores que se opongan a este proyecto, y la prédica del justicialismo entonces, cuando

Respecto a las negociaciones que buscan destrabar el tema y está llevando adelante Mario Abed, el intendente las consideró “muy importantes” porque el Vicegobernador “es un hombre de convicciones firmes y estoy seguro que no se va a dejar manejar por caprichos. Acá hace falta un consenso de madurez democrática, que es lo que le va a faltar a los legisladores que se nieguen a brindar el apoyo al endeudamiento, a esos legisladores que no apoyen les va a pesar su conciencia de por vida, por sus hijos, por sus nietos y sus bisnietos”.

Finalmente, Rufeil reconoció su preocupación por el tema y por eso desea “que los legisladores escuchen bien y que no actúen de forma caprichosa y que no pisen la manguera del endeudamiento. Ojalá que esos legisladores puedan recapacitar y no apostar al fracaso de un gobierno, sino que actúen en función de futuro, y el futuro está en los chicos, a los mismos que hoy se les está negando una mejor atención”.