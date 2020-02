Hockey: los esteños debutan en el Torneo Vendimia

Por Soy del Este

Con la participación de Club Casa de Italia, Asociación La Colonia Junín y Club Atlético Palmira; este martes se pone en marcha el Torneo Vendimia 2020 de hockey sobre patines que se lleva a cabo en la pista del estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres Sport Club. No participan Atlético Club San Martín ni Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia.

La tradicional competencia previa a los certámenes oficiales de hockey sobre patines tendrá su inicio en la noche de este martes para la categoría senior. Se disputarán dos encuentros y en ambos tendrán acción dos de los tres conjuntos esteños que participan del campeonato. A las 21 horas, Palmira se medirá con Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y a las 22.15, La Colonia con Club Banco Mendoza.

En total, participan 10 conjuntos en la rama masculina. El otro equipo del este provincial es Casa de Italia. Además participan los anfitriones Andes Talleres «A» y «B», Club Leonardo Murialdo, Club Petroleros YPF y Maipú/Giol. En la Primera Fase los conjuntos están divididos en dos grupos:

Zona A: Godoy Cruz, Palmira, Talleres A, Casa de Italia, Giol

Zona B: Banco Mendoza, La Colonia, Talleres B, Petroleros, Murialdo

En cuanto al formato de disputa luego de la primera semana de acción, que concluye el día lunes, no hay información oficial. Se espera que se sumen varios elencos del resto del país y también del vecino país de Chile. Aunque no hay certezas sobre cantidad ni quiénes podrían ser dichos elencos.

CRONOGRAMA (Senior Masculino)

Martes 25/02

21hs – Godoy Cruz vs Palmira

22.15hs – Banco Mendoza vs La Colonia

Miércoles 26/02

21hs – Talleres B vs Petroleros

22.15hs – Talleres A vs Casa de Italia

Jueves 27/02

20hs – Talleres B vs Banco Mendoza

21hs – Talleres A vs Godoy Cruz

22.15hs – Giol vs Casa de Italia

Viernes 28/02

20hs – Talleres A vs Palmira

21hs – La Colonia vs Talleres B

22.15hs – Murialdo vs Petroleros

Sábado 29/02

20hs – Casa de Italia vs Palmira

21hs – Giol vs Godoy Cruz

22.15hs – Murialdo vs Banco Mendoza

Domingo 01/03

20hs – Talleres A vs Giol

21hs – Murialdo vs Talleres B

22.15hs – La Colonia vs Petroleros

Lunes 02/03

Banco Mendoza vs Petroleros

La Colonia vs Murialdo

Godoy Cruz vs Casa de Italia

Palmira vs Giol

Fuente: Soy del Este.-