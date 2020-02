Capacitación sobre Asperger y autismo en Palmira

Por Redacción

Se realizó en el CIC y asistieron más de un centenar de personas. Hubo docentes, personal de la Salud y público en general. El domingo en el Paseo de la Patria.

La agrupación Asperger Mendoza, realizó en el CIC de Palmira una charla sobre asperger y autismo destinada a docentes, maestras de guarderías, personal de Salud y público en general, en la que se expusieron diversos temas, entre ellos señales e indicios de estas condiciones, diferencias y retraso en el lenguaje.

La directora de la agrupación a cargo de la capacitación, Alicia Méndez, dijo al respecto: “Hay que hacer hincapié en la detección temprana y en concientizar para poder detectar aquellos indicadores que pueden señalar que hay que consultar con un especialista. Esta capacitación está dirigida a las docentes de jardines maternales, público en general y nos llevamos la grata sorpresa de recibir muchos trabajadores del área de salud.

“Una docente por ejemplo –agregó Méndez-, va a ver a nuestros hijos con otra mirada y si está capacitada va a detectar cosas que nosotros tal vez no vemos o no queremos ver. Hablamos de una condición de vida que no tiene remedio, sólo hay que aprender a convivir con ella”.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, señaló que “es muy importante que esté el municipio presente apoyando este tipo de capacitaciones. El asperger dentro del espectro autista, no solo afecta al paciente sino además a toda su familia y para eso tenemos que tener un municipio involucrado en esta problemática”.

Rufeil subrayó la importancia de tener la información necesaria “para observar los signos de alarma y hacer un diagnóstico precoz. El municipio no puede estar ajeno porque siempre tenemos familiares o amigos que pueden padecer esta condición. Adquirir conocimientos te quita los miedos ya que a veces, cuando no tenemos los conocimientos necesarios, tenemos temores, el conocimiento te da herramientas para manejarnos de mejor manera”.

La psiquiatra Virgina Llera, fundadora de Geiser (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte para Enfermedades Raras) dijo “Es fundamental que se realice este tipo de capacitaciones, porque estamos en mejores condiciones de diagnóstico, entonces aparecen más personas viviendo con este tipo de enfermedades y necesitan ser integrados a la sociedad. Para eso tenemos que generar escuelas que los puedan incluir, trabajos donde puedan desempeñarse; es decir vivir con la plenitud de derechos de cualquier persona. Depende del grado que presente, puede pasar desapercibida y la incomprensión en el seno familiar o en la vida cotidiana lleva a excluirá una persona. Yo felicito al intendente Rufeil y a la Asociación por abordar esta temática”.

Para el domingo 23, a las 20:30 y en el Paseo de la Patria, está programado el cierre de las actividades con una charla sobre autismo destinada al público en general y que estará coronada por un espectáculo artístico. “Lo que vamos a buscar el domingo es llegar a otro tipo de público, a aquellos que posiblemente tengan contacto con personas con autismo y que a veces, no saben cómo reaccionar porque no conocen detalles de esta condición”, cerró Méndez.

El Espectro Autista

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.

Los TEA aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida.

Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas.

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que suele ser menos grave. Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos.