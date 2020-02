Posnet para pequeños comercios de San Martín

Por Redacción

La comuna y el Instituto de Desarrollo Comercial acordaron el reparto de posnet gratuitos a pequeños comercios. Serán usados con la tarjeta alimentaria del plan nacional Argentina contra el Hambre.

La llegada a Mendoza de la tarjeta alimentaria está prevista para fines de febrero y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) firmó un acuerdo con el Banco Ciudad, que da forma al programa PosneAr, con la intención de dotar a los pequeños y medianos comercios de un posnet gratuito durante los primeros 12 meses y de una cuenta bancaria por 30 meses.

Ahora y con la intención de impulsar el crecimiento de estos pequeños comercios en San Martín, la comuna y el IDC firmaron un acuerdo para que cientos de comercios del departamento tengan la posibilidad de tener este posnet, con la idea de que los beneficiarios de la tarjeta alimentaria puedan hacer también sus compras en esos locales.

En San Martín se van a entregar, durante los primeros días de marzo, 5.206 tarjetas alimentarias, lo que significa algo más de 26 millones de pesos que ingresarán al circuito económico del departamento explicó Marcela Gazali, gerente de IDC y agregó: “Este proyecto es único en el país, se llama PosneAr y busca traccionar hacia los comercios más pequeños, parte de las ventas que podrían ir a un supermercado”.

Y es que como existen muchos pequeños comercios que no tienen posnet para recibir la tarjeta, pierden la posibilidad de una importante cantidad de ventas. Por eso, “este convenio permite que se les otorgue a esos locales un posnet con chip, esto quiere decir que el comercio no tiene necesidad de tener internet, ni teléfono celular y tampoco es necesario que el comerciante vaya a la sucursal del Banco Ciudad, solo deben acercarse a un cajero Link o Banelco para cobrar”.

El secretario de Gobierno de la comuna, Mauricio Petri, expresó al respecto: “Es muy importante porque el monto de la tarjeta alimentaria (entre 4.000 y 6.000 pesos) no termina en los supermercados, sino que los pequeños comerciantes tienen la posibilidad de generar ventas y esto no es un dato menor, porque el dinero que viene a través de las tarjetas, queda en nuestro departamento”. Este convenio también permite que este comerciante no tenga que desembolsar dinero para operar con posnet.

Petri señaló además que el municipio “va a ayudar a identificar estos comercios que no pueden acceder a un posnet” y de hecho y aunque todavía no se completó el trabajo de campo del municipio entre los locales comerciales, hay una estimación de que unos 500 comercios se verían beneficiados por este convenio, cuyos propietarios serán capacitados para que puedan manejar el servicio de posnet.

Tarjeta alimentaria

El programa de tarjeta alimentaria, está incluida en el plan Argentina contra el Hambre. Ya se han entregado las tarjetas en el conurbano bonaerense y se estima que dentro de los próximos dos meses se complete el reparto en todo el país. En Mendoza, las tarjetas se entregarían después de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en los primeros días de marzo.

El programa, intenta aminorar las dificultades de los sectores más vulnerables para acceder a los alimentos básicos de la canasta, tiene un tope de $4.000 para las familias que tengan un hijo y hasta $6.000 para quienes tengan dos o más menores a cargo.

Son 5.206 tarjetas que llegarán a San Martín, lo que significa algo más de 26 millones de pesos que ingresarán al circuito económico del departamento.

La tarjeta alimentaria es una credencial similar a una tarjeta de débito. No sirve para extraer dinero de un cajero automático, sino que está pensada para la compra exclusiva de alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas.