El Verde no pudo jugar en La Pampa por intoxicación de sus jugadores

Por Soy del Este

Junín Básquet no pudo jugar este domingo ante Pico Football Club por el Torneo Federal, debido a que cuatro jugadores se intoxicaron en el almuerzo del sábado. La palabra del entrenador Verde, Edgargo «Laucha» González.

El representante mendocino en el Torneo Federal de Básquetbol (tercera división nacional), vivió un fin de semana para el olvido en La Pampa. Y es que primero, el día viernes, cayó ante Ferro Carril Oeste de Pico en el último segundo por 89 a 86, dejando un sabor amargo, luego de haber realizado un gran partido en condición de visitante.

Sin embargo, lo peor llegaría horas después. El propio Edgardo González, DT de Junín Básquet contó los detalles de la odisea que vivieron sus dirigidos. “El día sábado en el almuerzo comimos albóndigas con arroz. Había sido todo normal, excepto algunos integrantes de la delegación que fueron al baño más de lo habitual, pero no eran jugadores. Sin embargo, al otro día, cuatro jugadores amanecieron con fiebre, vómitos y diarrea”, expresó.

Y continuó: “Los jugadores son Seoane, Pérez, Espinoza y Cansobre, este último, el más complicado. Los llevamos al hospital, donde nos diagnosticaron gastroenteritis e intoxicación, donde todos los jugadores deberían reposar 48 horas. Por ende y teniendo en cuenta que ya teníamos dos lesionados (Del Ponte y Lancieri), era imposible presentarnos a jugar anoche”.

Pero como si esto fuera poco, el drama persistió: “El comisionado técnico fue hasta el hospital a constatar el estado de los jugadores. Se avisó a la CABB de que no estábamos en condiciones de jugar, al igual que a Pico Football Club y salimos rumbo a las 17 a Mendoza. Sin embargo, tanto el comisionado como el equipo local, se presentaron en la noche, como si nada hubiera pasado. En teoría, nos quitarían los puntos por no presentarnos, pero obviamente apelaremos con los certificados médicos para que esto no suceda y se reprograme el partido”.

Por último, González informó: “Por estas horas hay que sumar a otro intoxicado más, Pascuale, que es un juvenil del club. Los médicos aconsejaron seguir una dieta líquida y reposo absoluto por 48 horas. Sin dudas, también llegaremos en malas condiciones al partido del domingo ante All Boys”, sentenció el entrenador Verdolaga.

