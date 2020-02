La Paz presentó el programa Promover

Por Redacción

El programa beneficiará a personas desempleadas, mayores de 18 años, con certificado de discapacidad y residencia permanente en el país.

El intendente del departamento de La Paz, Fernando Ubieta, presentó el programa Promover en el Salón de Actos Municipal. El mismo se llevará a cabo desde el Área de Inclusión Educativa, dependiente de la Dirección de Educación en conjunto con la oficina de Empleo.

El mismo, beneficia a personas desempleadas, mayores de 18 años, con certificado de discapacidad y residencia permanente en el país, tendrá una duración de 8 meses, con dos semanas de adaptación para comenzar en el mes de marzo con la acción laboral.

Desde la comuna se busca la formación profesional para quienes participan, mediante entrenamiento en espacios concretos de trabajo, donde serán acompañados por tutores para así lograr una mejor adaptación, priorizando la inserción en empleos de calidad a través de acciones de capacitación para el trabajo, inserción laboral, relaciones públicas y formación técnica para el empleo.

”Tenemos muchas expectativas en este programa. Apostamos a generar un municipio inclusivo, con oportunidades concretas para todos, la inclusión es un eje fundamental en nuestro programa de gobierno. Obviamente no lo puedo hacer de la noche a la mañana, jamás las soluciones son mágicas, voy a ir resolviendo uno a uno los temas e inconvenientes con los que me encontré, pero no voy a cambiar mi forma de pensar, estoy seguro y convencido que La Paz debe ser un departamento de todos y para todos”, sostuvo Ubieta y agregó que, “respecto de los beneficiarios del programa, serán de gran ayuda y aportarán muchísimo en esta gestión, todos tenemos algo para ofrecer y ellos tienen un gran potencial, solo hay que brindarles la oportunidad, incluirlos, cosa que no se venía realizando. Estoy convencido que los va a influir positivamente y que aportaran mucho en el objetivo de pensar entre todos el desarrollo del departamento”.