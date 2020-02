El PASIP puede reiniciar la comercialización de sus terrenos

Por Redacción

Finalizó la obra y adecuación al Código Civil del PASIP, que fue presentada al Gobierno de la Provincia. Así, con el aval catastral y jurídico puede retomarse la venta e inversión en los terrenos del parque industrial ubicado en Palmira.

El pasado viernes, se llevó a cabo el acto de finalización de obra pública, adecuación al Código Civil y de la comercialización del PASIP. Después de veinte años de gestión, el Gobierno de la Provincia recepcionó las obras públicas que se han efectuado en el PASIP. Asimismo, el parque obtiene la adecuación al Código Civil de la propiedad horizontal especial, lo que significa que queda a derecho en cuestiones catastrales y cada comprador que adquiera terrenos para edificar su proyecto, podrá escriturar y no tendrá ningún tipo de problema con el título de la propiedad.

Estuvieron presente en el acto, el vicegobernador de la Provincia; Mario Abed, el Intendente de San Martín, Raúl Rufeil, el presidente ejecutivo de PASIP, Miguel Ángel Navarro, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Daniel Moralejo y la subsecretaria de Planificación y Seguimiento, Marité Baduí.

“Esto nos permite seguir comercializando los lotes, que es lo que nos interesa también para poder terminar con las obras privadas que están faltando, como algunos servicios mínimos para que quienes se instalen acá, no solo se encuentren con una infraestructura edilicia, sino además una plataforma tecnológica que les permita habilitar a su empresa y trabajar con mucha facilidad”, expresó el presidente de la inversora Miguel Ángel Navarro.

Consultado el vicegobernador de la provincia, Mario Abed, decía que “es un sueño maravilloso que se hace realidad, después de veinte años, hoy es una realidad. Esta construcción hace al desarrollo y cuántos pasos para atrás hemos dado en estos veinte años. Hoy lo importante es el trabajo que ha hecho el intendente Raúl Rufeil. Es muy importante decir que hoy el PASIP tiene nombre; hasta ayer, teníamos un terreno en el que veíamos las construcciones, pero no teníamos la ingeniería que se debía hacer con nombre y apellido. Rufeil propuso esto desde el primer día y a dos meses de gestión estamos celebrando este logro”.

El intendente Raúl Rufeil también se refirió al tema “Fue una de las metas, uno de los objetivos; hasta diría que una obsesión que teníamos porque veíamos este polo de desarrollo industrial y económico que tenía todas las condiciones y no entendíamos porque no salía. La verdad es que fue un trabajo arduo, a veces con un tinte emocional porque no podíamos creer que esto no saliera.

“Hace cuatro meses que empezamos a insistir con que se tenían que destrabar todo tipo de burocracia para permitirle a los adquirientes tener toda la documentación desde el punto de vista catastral y notarial que acredite el valor; porque compraban un croquis o cuatro estacas. Hoy por ejemplo, pueden pedir un préstamo para el desarrollo de sus empresas con este aval jurídico. El municipio tiene el 71 % de las acciones de la Administradora PASIP entonces es el principal accionista y se venía haciendo cargo y le llevaba un costo importante; ahora se van a poder compartir esos costos”, comentó el intendente.

La secretaria de Hacienda de la Comuna, Elisabeth Crescitelli, se mostró muy satisfecha con la legitimidad de este proyecto. “Esto significa, que quienes están como propietarios o los futuros adquirentes ya tienen la legitimación para poder escriturar y para solicitar financiamiento bancario para poder invertir y desarrollarse”.