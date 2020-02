El Chacarero perdió y se complicó en el Torneo Regional

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín fue derrotado por 3 a 1 frente a Fundación Amigos por el Deporte en condición de visitante por la segunda fecha de la Zona 3 en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El Chacarero volvió a mostrar un juego pobre y le costó hacer daño, además se vio superado por un rival que le manejó el partido moviendo el balón. El León queda comprometido.

Luego de la igualdad como local ante Gutiérrez Sport Club, donde el nivel fue muy malo; el entrenador Lucio Ramos decidió realizar algunas variantes para su segundo duelo. Así eran de la partida Illanes, Martínez, Periale y Pinea para enfrentar a FADEP. Y si bien en los primeros minutos parecía que podría ser otra la historia, duró poco esa sensación y otra vez el equipo se partía en el medio.

No había conexiones, los laterales no pasaban al ataque y por eso terminaban abusando del pelotazo para que Pinea sobre todo intente lo que fuera posible. Del otro lado las asociaciones se daban con mayor facilidad y al Albirrojo le costaba hacerse con el esférico. El primer aviso del local fue tras un pase profundo para Montaña, quien ganó a espaldas de Rodríguez y mandó un centro raso donde no pudo rematar Godoy.

Sobre los 15′, Méndez metió un gran pase para Montaña, quien al momento de rematar enganchó mal el balón. A los 22′ el Cóndor llegaba al gol tras un buen tiro libre que peinó Murcia y encontró en soledad a Méndez para convertir pero el asistente N°2, Etem, sancionó offside. Poco después nuevamente proponía Fundación y con un pase filtrado para Baldaccini, el delantero intentó picarla pero falló.

Al Léon le costaba pisar el área rival, sólo Pinea lo intentaba pero siempre estaba muy solo. El delantero recibió de un tiro libre, fue cerrado por los rivales y Montaña lo cruzó, parecía falta pero el árbitro ni el asistente N°1 vieron falta. A los 29′ llegó la apertura del marcador, luego de dos tapadas de Cebreiro y ante un defensa dormida, Godoy aprovechó para convertir el 1-0 local. San Martín no supo reaccionar. Sobre el final de la primera etapa llegó el 2-0 luego de una tapada de Cebreiro, Godoy tocó hacia Méndez y el volante le dio desde afuera del área para meter el balón abajo pegado al palo.

Tras el descanso, Ramos decidió el ingreso del delantero Gil Clarotti por el volante central Jantus. La idea era tener una referencia de área y altura en la ofensiva para buscar por arriba, aunque poco des eso pudo conseguir el Chacarero con su juego. Hasta que Martínez, que tuvo un partido equilibrado, metió un remate/centro que encontró la cabeza del ingresado atacante para conquistar el descuento a los 14′.

Esto le daba vida al León, que ahora buscaba de otra manera y pasaba a tener el control del esférico. Aunque si bien ocupaba más espacios en ataque, le costaba penetrar y generar riesgo, además que dejaba espacios atrás. FADEP, que por momentos abusaba con la pérdida de tiempo de sus jugadores caídos o acalambrados, no desistía de buscar en ataque. Así generó dos acciones donde Cebreiro tapó ante Méndez primero y ante Baldaccini después.

Llegando a la media hora del complemento un centro de Periale encontró a Gil Clarotti, que anticipó pero su remate fue sin mucha fuerza a las manos de Alvea. Sobre los 39′, Lucio Pérez encaró por la línea del fondo, ingresó al área y remató pero Cebreiro tapó. Cuando se jugaban 43′ el Cóndor concretó el tercero pero no fue convalidado por posición adelantada de Bruno cuando centraba Montaña.

San Martín nunca pudo encontrar el camino para llevar peligro al área rival y perdía el control del balón con facilidad. Cuando se jugaban 46′ (primer minuto de los 9′ adicionados por Márquez), Moyano remató y Baldaccini desvió para convertir; parecía claro offside pero fue convalidado el 3-1. Este tanto terminó de tirar por tierra la esperanza del Chacarero de llevarse al menos una unidad.

Con esta caída, el panorama del Albirrojo de cara a lo que resta por jugar en el certamen es complicado. Ahora el León tendrá 15 días para trabajar al tener fecha libre en la próxima y así deberá aclarar las ideas. Nada está dicho aún pero si quiere alcanzar el primer objetivo de pasar de ronda, tendrá que corregir mucho para los dos duelos restantes.

SÍNTESIS:

Fundación Amigos por el Deporte (3): Ezequiel Alvea; Luciano Rodríguez, Javier Murcia, Javier Silva, Federico Pérez; Juan Pablo Montaña, Axel Abet, Federico Bruno, Diego Méndez; Nicolás Godoy y Jesús Baldaccini. DT: Miguel Nievas.

Atlético Club San Martín (1): Damián Cebreiro; Maximiliano Sandoval, Alexis Ferrero, Ignacio Lucero, Facundo Rodríguez; Pablo Rodríguez, Andrés Jantus, Julio Illanes, Alejo Martínez; Daniel Pinea y Rodolfo Periale. DT: Lucio Ramos.

Goles: PT 29′ Godoy (F) y 42′ Méndez (F). ST 14′ Gil Clarotti (SM) y 46′ Baldaccini (F).

Cambios: ST al inicio, Agustín Gil Clarotti x Jantus (SM), 11′ Lucio Pérez x Godoy (F), 24′ Gabriel Moyano x Rodríguez (F), 29′ Eugenio Grosso x P. Rodríguez (SM), 30′ Diego Farías x F. Rodríguez (SM) y 41′ Salvador Reynoso x Méndez (F).

Árbitro: Sebastián Márquez. Asistentes: Mario Jofre y Jorge Etem.

Cancha: Club Social y Deportivo Montecaseros (local FADEP)

