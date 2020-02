Inolvidable penúltima luna festivalera

Por Redacción

Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino dejaron su impronta sobre el escenario y marcaron a fuego el domingo en el recuerdo de los espectadores.

Un nuevo encuentro con la música tuvo lugar este domingo en Rivadavia. La 34° edición del Festival Nacional Rivadavia Canta al País volvió a mostrar un predio repleto de familias. Algunos vecinos de la zona y visitantes de distintos rincones de la provincia dijeron presente y se llevaron a casa un recuerdo digno de atesorar.

El primero en subir al escenario fue Fabricio Rodríguez, cantautor y virtuoso armoniquista nacido en Villa María (Córdoba). Su espectáculo correspondía a la grilla del sábado y, por las condiciones climáticas, tuvo que ser reprogramado para el domingo.

“Es la primera vez que estoy en este festival. No tuve la posibilidad de cerrar anoche pero hoy pude dar inicio a la jornada. Me gusta hacer algo que le guste a todo el público y utilizar la armónica quizás es lo que llama la atención. Pero hicimos un poco de todo porque tampoco creo que un espectáculo tenga que ser solo de armónica, no lo creo conveniente”, expresó Rodríguez en conferencia de prensa.

La voz de un amigo de la casa, Facundo Capelloni cobró protagonismo en esta nueva edición y recibió el acompañamiento del público presente. Su participación no pasó desapercibida y sin lugar a dudas demostró cómo crece su impronta artística.

Rivadavia se volvió fiesta cuando La Creciente pisó el escenario y dio rienda suelta a las palmas y baile de algunos de los presentes. Luego, la voz de Ariel Fernández caló hondo en la multitud y siguió elevando la vara en una noche que recién comenzaba y daba para más.

Desde San Martín, los Mellizos Vilches trajeron grandes canciones con sus características voces y estilo de interpretación. El talento de los hermanos viene recorriendo diferentes escenarios y participando de ciclos televisivos que muestran su folclore.

La juventud continuó defendiendo nuestras raíces y en esta oportunidad fueron los locales Munaycú quienes contagiaron con su canto alegría y argentinidad. Su show lo dedicaron a los contratistas de viña y cosechadores lo que les hizo merecerse la ovación de los asistentes al evento.

Los Soñadores siguieron en la parrilla artística de la noche y lograron demostrar por qué es uno de los grupos más requeridos en los grandes festivales. Tras ellos, se presentó Joaquín Aguilar, quien en reiteradas oportunidades cantó junto al Chaqueño Palavecino y en esta oportunidad compartió su repertorio con el público de Rivadavia Canta al País que lo vio crecer sobre y bajo el escenario.

Desde el Jardín de Mendoza llegó José Molina “El Viñatero Cantor” quien se ha transformado en un artista infaltable cuando el folclore necesita hacerse escuchar. Las letras, su voz y las guitarras que lo acompañaron fueron una composición perfecta de cuyanía sobre el escenario.

Momento de reconocimientos

Rememorando parte de la historia latinoamericana, el festival recibió al ballet folclórico “El Picahueso”. Quienes se transformaron en revelación de Cosquín 2020 realizaron su homenaje al Ejército Libertador y además de la ovación de los presentes, recibieron una placa del Municipio por “sus logros obtenidos en pos de la cultura de Mendoza”.

La oportunidad sirvió para que el intendente, Miguel Ronco y el secretario de Gobierno, Hernán Amat, entregaran un reconocimiento en nombre de todo el pueblo de Rivadavia. Los destinatarios de este homenaje fueron los trabajadores municipales que, sobre el escenario, se encargan de organizar la parte técnica de cada uno de los artistas que entran en escena.

La emoción se transformó en risas y carcajadas, el humor del Beto Moya rompió los esquemas de la noche y entretuvo a las más de 30.000 personas que se dieron cita en el Este mendocino. Su presentación sería la primera aparición suya en la noche y la antesala de uno de los broches de oro de la noche.

Cuando el reloj marcaba 0.03, Rivadavia Canta al País recibió a Luciano Pereyra. El cantante y compositor nacido en Luján, provincia de Buenos Aires, llegó con una puesta en escena futurista y la canción “Casarme Contigo” con las que rompió el hielo.

Canciones como “Eres mi vida”, “El Vestido Rojo”, “Sin Testigos”, “Enséñame a Vivir Sin Ti” y “Chaupi Corazón” formaron parte del espectáculo ofrecido por el reconocido cantor. Además presentó la canción “Me Mentiste” que será difundida en el país desde este miércoles en distintas plataformas.

Inolvidable show bajo la lluvia

Durante dos horas y media, el Chaqueño Palavecino brindó un impresionante show ante un público que, a pesar de la intensa lluvia, no quiso moverse de su lugar. Sus clásicas canciones, su talento y humildad brillaron en la penúltima noche del festival.

El Chaqueño no se guardó nada y los presentes tampoco. Todo era fiesta y nada podía empañarla, ni siquiera el agua. Pilotos y paraguas quedaron de lado en un momento de la noche en que todos entendieron que se trataba de un regalo del cielo y el artista entendió que el show debía continuar.

Se trató de un espectáculo inolvidable por cada condimento que tuvo la noche. Nada borrará del recuerdo lo que la noche del domingo nos regaló. Así pasó una noche más y aún queda un nuevo encuentro. Una nueva ocasión en que el arte musical y las ganas de pasarla bien se conjugarán para cerrar una edición 2020 increíble.

Última luna festivalera

Este lunes Rivadavia ofrecerá sus instalaciones para recibir nuevamente a vecinos y turistas con música, gastronomía y mucho entretenimiento. El cierre del festival tendrá la presentación en vivo de Mya, V-One, Naiky Unic y Santos Guayama. El broche de oro será el espectáculo internacional de Sebastián Yatra.