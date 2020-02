Tacurú y Rivadavia comienzan el Torneo Pre-Vendimia

Por Soy del Este

Tanto las sanmartinianas de Club Tacurú Rugby & Hockey como las rivadavienses de Centro Deportivo Rivadavia serán parte desde este miércoles del torneo Pre Vendimia de la Asociación Amateur Mendocina de Hockey sobre césped. Los dos elencos esteños buscarán un lugar en el Torneo Vendimia.

Mientras continúan con la preparación física de sus respectivas pretemporadas, Tacurú y Rivadavia ya se enfocan en lo que será la disputa del Pre Vendimia, torneo que reúne a los conjuntos mendocinos de las diferentes categorías del hockey sobre césped de nuestra provincia. Ambos equipos buscarán ganar su lugar en el Vendimia, uno de los certámenes más importantes de la región.

La competencia cuenta con cuatro zonas de cinco equipos cada una. Las Auriazules forman parte de la Zona C junto a Los Tordos Rugby Club, Liceo Rugby Club, Pumai Rugby Club y Teqüe Rugby Club «B». Las Naranjas están en la Zona D con Teqüe, Marista Rugby Club, Los Tordos «B» y Club Andino «C».

Todos los partidos se disputarán en 4 cuartos de 15 minutos, cada uno con intervalos de 2 minutos entre 1° y 2° cuartos y 3° y 4° cuartos y de 5 minutos entre 2° y 3° cuartos. En caso de terminar empatado un partido se ejecutará una serie de shots out para definir, de acuerdo a lo establecido en el reglamento general. El ganador de la serie obtendrá un punto adicional, o sea en total dos puntos y el perdedor un punto.

En la Etapa Clasificatoria los equipos jugarán todos contra todos en su respectivas zonas (4 partidos cada elenco) y luego disputarán la Etapa Playoffs (Semifinales, final y definiciones de posiciones finales). En los playoffs los cruces serán según la ubicación en cada grupo, es así que se cruzarán de la siguiente manera:

1ros clasificados:

Semi: (1) 1ro Zona A vs 1ro Zona C

Semi: (2) 1ro Zona B vs 1ro Zona D

2dos clasificados:

Semi: (1) 2do Zona A vs 2do Zona C

Semi: (2) 2do Zona B vs 2do Zona D

3ros clasificados:

Semi: (1) 3ro Zona A vs 3ro Zona C

Semi: (2) 3ro Zona B vs 3ro Zona D

4tos clasificados:

Semi: (1) 4to Zona A vs 4to Zona C

Semi: (2) 4to Zona B vs 4to Zona D

5tos clasificados:

Semi: (1) 5to Zona A vs 5to Zona C

Semi: (2) 5to Zona B vs 5to Zona D

Final: (juegan en todos los puestos según su clasificación)

Ganador Semi ( 1) vs ganador Semi (2)

Perdedor Semi (1) vs perdedor Semi (2)

Clasifican 4 equipos, más los clubes Teqüe, Los Tordos, Club Leonardo Murialdo y Andino por ser los equipos que jugaron la Copa de Honor 2019. Sólo se admite un equipo por club al Torneo Vendimia. Si uno de los clasificados es: Teqüe, Los Tordos, Murialdo o Andino se continúa con el siguiente en orden decreciente. Si hubiera más de un equipo de un mismo club entre los cuatro primeros sólo clasifica el primero de ellos y se sigue en el orden decreciente.

FIXTURE DE LOS ESTEÑOS

Viernes 07/02 – 20.30hs – Malvinas – Liceo vs Tacurú

Sábado 08/02 – 17hs – Malvinas – Rivadavia vs Andino C

Domingo 09/02 – 10.30hs – Malvinas – Tacurú vs Teqüe B

Domingo 09/02 – 12hs – Malvinas – Teqüe vs Rivadavia

Lunes 10/02 – 20.30hs – Estadio – Tacurú vs Pumai

Lunes 10/02 – 22hs – Estadio – Los Tordos B vs Rivadavia

Miércoles 12/02 – 20.30hs – Estadio – Los Tordos vs Tacurú

Jueves 13/02 – 22hs – Estadio – Marista vs Rivadavia

Viernes 14, Sábado 15 y Domingo 16: semifinales y finales.

Fuente: Soy del Este.-