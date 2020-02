El Chacarero debutó con empate en el Torneo Regional

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín comenzó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2020 este domingo recibiendo a Gutiérrez Sport Club, pero su rendimiento no fue positivo y al menos logró sumar con el 0-0 final. En un partido donde el Celeste dominó y generó más pero le faltó certeza; en el Chacarero sólo se destacó su nueva vestimenta. Mucho por mejorar. En la próxima jornada visita a FADEP.

Desde mayo del 2019, que San Martín tiene la espina clavada y el único objetivo es poder dar el salto de categoría y abandonar de una vez por todas la cuarta categoría del fútbol argentino. Este domingo inició un nuevo Torneo Regional, pero la imagen que dejó el Albirrojo fue muy pobre, a tal punto que no tuvo ningún remate al arco. Gutiérrez manejó los tiempos, controló el esférico y sólo le faltó certeza.

Remates desde lejos de Brito (uno contenido por Cebreiro y otro apenas desviado), un disparo potente de Amaya que el arquero controló en dos tiempos, un intento de Carmona que se fue elevado ante el achique del N°1 local y luego un centro de Arce donde Suraci no llegó a conectar y Facundo Rodríguez estuvo cerca de anotar en su propio arco. Todo del Celeste, nada de San Martín, donde sobresalía la firmeza de Ferrero y Jantus.

El conjunto de Lucio Ramos no tuvo reacción ni generación porque no pudieron conectarse nunca. Cinco jugadores defendían y cuatro atacaban, en el mediocampo la visita tenía total libertad para moverse. Tras el descanso, nuevamente comenzó mejor el Perro con tres aproximaciones en sólo 8′. Más tarde, con los ingresos de Periale e Illanes, el DT local trató de cambiar la historia pero eso no sucedió.

Sí mejoró en mitad de cancha pero nada más. Gil Clarotti y Timparano no pesaban en la ofensiva y casi no tenían contacto con el balón. Olmos ingresó en el rival y tuvo un disparo de frente al arco pero salió desviado. El ingreso de Pinea le cambió la cara al ataque del León. Aunque recién a los 35′ gestaron una buena jugada colectiva, donde Sandoval se filtró y centró pero nadie apareció para empujar el balón.

Cuando el partido transitaba los minutos finales, Mocha Pinea le ganó en velocidad a Cortés pero cuando ingresaba al área el defensor lo agarró arriba y lo derribó cruzándolo abajo. Parecía claro pero penal, pero el árbitro Araya no lo vio así y el juego continuó. Luego, minutos después, Costella tironeó de la camiseta a Pablo Rodríguez impidiendo lo que podía ser un ataque prometedor. El árbitro sancionó la falta pero decidió no mostrarle la segunda tarjeta amarilla al volante visitante.

Poco y nada puede destacarse del Chacarero en este encuentro, sí que perdió dos puntos que en un futuro pueden ser muy importantes teniendo en cuenta que es una zona de sólo tres equipos y clasifican dos. En la próxima fecha, Atlético San Martín visitará a Fundación Amigos por el Deporte, que hará su debut tras tener libre en la primera fecha. Podría ser en cancha de Montecaseros.

SÍNTESIS:

Atlético Club San Martín (0): Damián Cebreiro; Maximiliano Sandoval, Alexis Ferrero, Ignacio Lucero, Facundo Rodríguez; Pablo Rodríguez, Andrés Jantus, Lucas Saucedo, Diego Farías; Maximiliano Timpanaro y Agustín Gil Clarotti. DT: Lucio Ramos.

Gutiérrez Sport Club (0): Brian Pérez; Nicolás Brito, Emiliano Cortés, Elio Díaz, Juan Salcedo; Federico López, Bruno Costella, Oscar Amaya, Nicolás Arce; Lautaro Suraci y Gonzalo Carmona. DT: Rodrigo Alessandrello.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 11′ Julio Illanes y Rodolfo Periale x Saucedo y Farías (SM), 12′ Franco Olmos x Suraci (G), 21′ Daniel Pinea x Gil Clarotti (SM), 23′ David Pizarro x Carmona (G) y 39′ Leonardo Zolorza x López (G).

Árbitro: Adriel Araya. Asistentes: Diego Castellino y Nicolás Cannizzo.

Cancha: Estadio Libertador Gral. San Martín.

*FOTOS: Debido a la decisión del ACSM de sólo permitir el ingreso al campo de juego de fotógrafos afiliados a ARGRA, además del fotógrafo de cada club, hemos decidido no haces uso de fotografías de ninguna de las dos prensas y publicar lo que ha sido publicado para ilustrar la nota; ya que contamos con fotógrafo.

