Tres propuestas para disfrutar del Cine Ducal en vacaciones

Por Redacción

Del jueves 30 de enero al martes 04 de febrero, Cine Ducal de Rivadavia presenta los estrenos de «La hora de tu muerte» y «Espías a escondidas». Además, continúa el éxito nacional «El robo del siglo».

ESPÍAS A ESCONDIDAS

FUNCIONES

Jueves 30 de Enero al Martes 04 de Febrero

18:30 horas – Castellano en 2D.

TITULO ORIGINAL: Spies in disguise

GENERO: Animación, Aventura

DIRECCION: Troy Quane, Nick Bruno

Actores: Will Smith; Tom Holland; Rashida Jones; Karen Gillan; DJ Khaled

ORIGEN: Estados Unidos

DURACION: 102 Minutos

CALIFICACION: ATPR

SINOPSIS

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo estará en peligro. Adaptación al largometraje del corto de animación homónimo, dirigido y escrito por Lucas Martell en 2009.

EL ROBO DEL SIGLO

FUNCIONES

Jueves 30 de Enero al Martes 04 de Febrero

20:45 horas – Castellano en 2D.

TITULO ORIGINAL: El robo del siglo

GENERO: Acción

DIRECCION: Ariel Winograd

Actores: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Rafael Ferro, Mariano Argento

ORIGEN: Argentina

DURACION: 114 Minutos

CALIFICACION: P13R

SINOPSIS

Llueve copiosamente y en la calle no hay un alma. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Sobre la avenida se han formado varios charcos; en ese fragmentado espejo de agua se distingue, deformado, un cartel luminoso. Araujo levanta la vista y descubre, delante suyo, la fachada del Banco Río. Viernes 13 de enero de 2006. Los francotiradores del Grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar aguardan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el negociador, deja diluir las esperanzas de que Vitette, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la sucursal del Banco Río de Acassuso de señales de vida. Las pizzas que había pedido como condición se habían enfriado. El grupo Halcón recibe la orden y entra: se encuentran con lo inesperado. Armas de juguete y una veintena de rehenes asustados los esperan dentro; no hay señales del grupo de ladrones. Mientras revisan a los rehenes para descubrir a los artífices del robo camuflados entre ellos, la policía va descubriendo que, más de la mitad de las cajas de seguridad fueron abiertas y vaciadas. Un cartel colgado en la bóveda anuncia con letras hechas con una plantilla “Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es solo plata y no amores”. Como si fuera un acto de prestidigitación del propio Houdini, Vitette, Araujo, De La Torre, Debauza, Marciano y El Gaita han desaparecido. Solo un eslabón queda suelto. Meses después del robo, La Turca, esposa de Beto De la Torre, despechada porque su marido se fue con otra a disfrutar de su nueva fortuna, denuncia a los seis integrantes de la banda. Uno a uno va cayendo. El dinero nunca aparece. ¿Fue lo de La Turca una grieta en el plan perfecto, o incluso esto había sido ideado por el cerebro del Robo del Siglo?.

LA HORA DE TU MUERTE

FUNCIONES

Jueves 30 de Enero al Martes 04 de Febrero

23:00 horas – Castellano en 2D.

TITULO ORIGINAL: Countdown

GENERO: Terror

DIRECCION: Justin Dec.

Actores: Anne Winters, Charlie McDermott, Elizabeth Lail. Peter Facinelli.

ORIGEN: Estados Unidos

DURACION: 90 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

SINOPSIS

Una joven enfermera descarga accidentalmente la aplicación “countdown” la cual predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos dos días.