Derrota del Verde en el reinicio del Torneo Federal

Por Soy del Este

En el reinicio del Torneo Federal, a pesar de tener un juego regular, el Verde perdió como visitante. Fue derrota ante Jáchal Básquetbol por 83 a 69. La figura de la noche fue Ismael Saruff con 14 puntos.

Si bien el resultado no fue favorable, se vieron buenos pasajes de juego en el Verde. De antemano se suponía que no le iba a resultar fácil por varios factores. Primero por el recambio de jugadores y técnico, teniendo en cuenta los pocos días que llevan de trabajo, aunque rápidamente deben ensamblar las piezas. Segundo, la falta de un internos, se sintió en el partido. La lesión que sufrió en la semana Abramor no le permitió viajar y por último, Jáchal Basquetból se ha convertido en un rival duro, que poco a poco se ha transformado en uno de los protagonistas del torneo.

Lo mejor de Junín pasó por el capitán Nicolás Seoane con 23 puntos y 9 rebotes y algo para tener en cuenta es la destacada labor que tuvieron los debutantes; Ramiro Espinoza con 19 puntos – 8 rebotes y Elías Del Ponte 8 puntos y 11 rebotes (incluyendo una fantástica volcada y 1 bloqueo).

Con respecto al partido, el local desde el primer triple que convirtió Sarruf a los 30” del inicio, mantuvo el liderazgo durante todo el encuentro. En un primer cuarto plagado de triples, 9 en total de los cuales fueron 6 de Jachal, la bola paso principalmente por las manos de Ríos que no solo convirtió sino que asistió a Amoros y Navarro para que fueran determinantes desde el perímetro. Un goleo repartido de la formación inicial de Junín, con Seoane y Del Ponte peleando abajo y la dupla Espinoza – Pérez desde el perímetro o media distancia, no permitió que el Expreso del Norte se aleje y terminar el cuarto inicial 25-21.

En el segundo se vio lo mejor de Jachal. Ríos siguió con la distribución y transiciones rápidas que permitieron las anotaciones de Piuma en la zona pintada. Junín con un bajo goleo en el cuarto, solo logró con conversiones de Seoane y Pérez achicar diferencia para irse al descanso abajo por 14 (50-36).

Ya en la segunda mitad, el juego fue más parejo tanto que los cuartos terminaron empatados 14 a 14 el tercero y el último 19 a 19, por lo que la diferencia que Jachal sacó en el primer tiempo fue fundamental. En el último tramo del partido, Espinoza se convirtió en el jugador con más goleo en Junín, entre las cuales hubo tres conversiones desde la línea de 6,75. Por el lado de los dirigidos por Manrique, cada cambio que vino desde el banco le rindió, sobretodo con Barraza (6) en el tercero y Navarro (8) en el cuarto que posibilitaron que el equipo jachalero se lleve una importante victoria por 83 a 69, triunfo que momentáneamente le permite mantenerse en la segunda posición.

El día domingo en el estadio Papa Francisco a las 21, tendrá lugar el segundo partido de la jornada.

SÍNTESIS:

Jáchal Básquetbol Club (83): Maximiliano Rios 11; Marcelo Piuma 15; Ismael Sarruf 14; Pedro Amoros 10; Eugenio Zustovich 5 (FI) Federico Barraza 7; Fabricio Cabañas 6; Victor Diaz 2; Milton Cortez 0; Neyen Rosales 0; Manuel Navarro 13; Valentin Guida 0. DT: Claudio Manrique.

Club Social y Deportivo Junín Básquetbol (69): Pedro Pérez Disalvo 9; Nicolás Seoane 23; Ramiro Espinoza 19; Leonardo Mosconi 6; Elías Del Ponte 8 (FI); Juan Pablo Lancieri 1; Guillermo Quevedo 0; Lorenzo Alaniz 0; Nicolás Pascuale 3. DT: Edgardo González.

Estadio: Papa Francisco

Parciales: 25-21; 50-36 y 64-50

Tiros libres: Jáchal 12/21 – Junín 13/24.

Figura: Ismael Saruff (Jáchal).

Árbitros: Emanuel Buffa – Ezequiel Silva

