Bailarines del Este ganaron el Pre Cosquín

Por Iván Charello

Fue en la categoría Pareja de Baile Tradicional y representaron a la provincia, sede Junín. Ambos son pareja y trabajan en la Municipalidad de San Martín.

El Pre Cosquín 2020 arrojó excelentes resultados para la delegación mendocina conformada en 2019 en la Sede Junín. Entre los ganadores de otros rubros se encuentra una pareja oriunda de la zona Este de Mendoza.

Cecilia Calvet y Héctor Gomina se consagraron ganadores en el rubro Baile, categoría Pareja de Baile Tradicional. Ambos son pareja, tienen una hija en común y trabajan en la Municipalidad de San Martín, en las áreas de Cultura e Inspección e Higiene, respectivamente.

“Hemos recibido mensajes de colegas, amigos y familiares. Creo que la gente que nos viene acompañando en todos estos años lo está viviendo con la misma alegría que nosotros. Para nosotros es un orgullo subir nuestras danzas al escenario”, expresó Calvet.

Por su parte, Gomia resaltó: “Estamos felices porque después de muchos años de intentarlo finalmente lo logramos. No es un trabajo de ahora, sino de años de formación y de llevar nuestra danza de Cuyo a todo el país. Hacía 15 años que no ganaba una pareja cuyana y 25 años que no lo hacía una pareja mendocina”.

Este martes, la pareja fue recibida por el intendente, Raúl Rufeil y el secretario de Gobierno, Mauricio Petri. Tras las felicitaciones correspondientes, compartieron anécdotas referidas al folclore y su rica historia. Luego, recibieron por parte de la Comuna un diploma y vinos como distinción.

“Estoy orgulloso de que nuestros artistas hayan logrado esto, que demanda tanto tiempo de preparación, de dejar de lado a la familia y que es sin dudas un camino largo y que se debe ir construyendo lentamente. Esto nos pone a la mejor de las alturas. Los agradecidos somos nosotros de tener estos excelentes bailarines”, manifestó Rufeil.

Por su parte, Laura Uano, directora de Cultura de San Martín dijo: “Son artistas de San Martin y que se han desarrollado en el arte desde muy chiquitos. San Martín es cuna de bailarines. Ha habido muy buenas escuelas y hoy integrantes de Raíces Huarpes se han consagrado a nivel nacional. Los iremos acompañando en todo su proceso. Lo han logrado por su mérito, compromiso y talento”.

Cabe destacar que, tras ganar el certamen, Cecilia y Héctor participarán del festival Cosquín 2020. Su performance la presentarán, en dos oportunidades, el próximo 29 de enero y quienes deseen acompañarlos podrán hacerlo a través de la Televisión Pública.