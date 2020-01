Tenso momento entre un senador y personal de seguridad

Por Redacción

El hecho se habría registrado anoche en el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo.

Anoche, durante la primera jornada del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo se habría producido un momento de tensión detrás del escenario mayor. Fuentes cercanas a lo sucedido indicaron que el ex intendente y actual senador provincial, Gustavo Pinto habría maltratado a personal de seguridad.

La información indica que el legislador llegó hasta el sector de camarines por lo que personal de seguridad le manifestó que no podía ingresar por no estar habilitado. “Vino a donde estaba yo y quería entrar en la parte de atrás del escenario. No lo dejé porque las ordenes mías me decían que solo podían entrar los que tenían precinto o los que trabajaban con las luces y sonido que ya los conocía yo. Luego de negarla la entrada hizo pasar a tres personas que fueron a orinar atrás de la camioneta de los bomberos, por lo que fui a sacarlos y todo los chicos me decían que Pinto los había hecho pasar”, explicó personal de seguridad.

Según informaron, el personal de seguridad fue advertido por dejar entrar a personas sin precinto atrás del escenario. “Me retaron y por eso, a la media hora, cuando vino de nuevo le volví a negar la entrada y me empezó a decir que él era el no sé qué de Mendoza, que todos lo conocían, que si él quería pasar iba a pasar”, dijo.

Pinto habría regresado a este lugar para pasar por allí al estacionamiento a buscar su camioneta. “Le negamos la entrada y a mi compañero lo denigra muy mal. Que si no lo dejaba pasar le iba a meter una denuncia y a mí también. Empezó a levantarle la voz a mi compañero. Nosotros con respeto lo tratamos bien, nunca lo insultamos ni nada porque nuestro trabajo es calmar a la gente, no insultarla ni agredirla”, culminó el trabajador.

Fuentes oficiales sostienen que ante esta situación, acongojados por lo que venía sucediendo y ante la insistencia del legislador, cedieron por temor y este logró ingresar. Una vez adentro, funcionarios del actual gobierno municipal que se encontraban en el lugar le explicaron nuevamente que no podía estar allí y, volviendo a hacer hincapié del cargo que ocupa, se retiró.