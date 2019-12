Torneo Federal: el Verde cayó en San Luis

Por Soy del Este

Junín Básquet cayó de visitante en San Luis ante Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) por 88 a 84. Lionel Sola con 18 puntos fue la figura del partido, mientras que en la visita se destacó Nicolás Seoane, también con 18 tantos.

El partido se lo llevó GEPU, fundamentalmente por lo que hizo en el primer cuarto, más el agregado de la efectividad desde la línea de libres 21/26. En San Luis no solo quedó la oportunidad de descontarle al puntero, sino que también la oportunidad de terminar el año con una victoria. Con esta derrota, Junín finalizó esta primera parte del torneo en la segunda posición, aunque ya no en soledad porque le dieron alcance Jáchal de San Juan y All Boys de La Pampa.

Con respecto al partido, el Lobo Puntano sorprendió en el arranque con un equipo rápido y claramente más agresivo, pero sobretodo, preciso en las conversiones a partir de los aciertos de Torre, que se despachó con 14 puntos y fue la carta de gol en los primeros 10 minutos, para quedar arriba en el marcador por 27 a 11.

El segundo cuarto terminó con una diferencia de 17 puntos para el local con un marcador 47-30. El periodo fue parejo, lo mejor de GEPU pasó por las manos de un ex verde, Matías Pinto, que con dos triples aseguró el liderazgo en el partido. Lo más destacado del cuarto, el duelo de internos entre Paparini y Acosta estuvo más que interesante, ya que al momento de defender no regalaron nada.

En el tercer cuarto apareció la mejor versión de Junín, firme desde la marca y rápido en la distribución de la bola. La efectividad desde el perímetro por parte de Pérez fue una de las armas del verde, sumado al trabajo de Castellani y Agüero en la zona pintada, le permitieron a Junín llevarse el periodo por 28-16 que lo dejó abajo a solo 5 puntos (63-58).

En el último periodo apareció en el local el aporte goleador de Ávila. En la mitad del cuarto los puntanos llegaron a estar a 12 puntos arriba. Pero el Verde no se quedó atrás, poco a poco se fue acercando en mayor parte por las conversiones de Seoane que terminó con 14 puntos de los cuales tres fueron bombas desde la línea de 6,75, aunque no alcanzaron para cerrar el partido.

Fue triunfo de GEPU por 88 a 84 que de esta manera cerró un año perfecto, primero en el Torneo Federal y campeón del torneo domestico puntano. Por el lado del verde, a pesar de la derrota quedó en la segunda posición.

SÍNTESIS:

Gimnasia y Esgrima Pedernera Unido (88): Lionel Sola 18; Gastón Torre 17; Julian Sola 7; Gustavo Acosta 14; Facundo Ferrer 0 (FI) Matías Pinto 11; Juan Avila 12; Diego Prego 7; Federico Alaniz 2. DT: José Franzi

Club Social y Deportivo Junín (84): Pedro Pérez Disalvo 15; Lucio Castellani 16; Juan Pablo Lancieri 8; Leonardo Mosconi 2; Santiago Agüero 7 (FI); Cristopher Abramor 7; Nicolás Seoane 18; Jeremías Bustos 4; Lorenzo Alaniz 0; Agustín Paparini 7. DT: Pablo Moyano.

Estadio: Emilio Perazzo

Parciales: 27-11; 47-30 y 63-58.

Tiros libres: Gepu 21/26 – Junín 12/19

Descalificado: Torre (Doble técnica)

Cinco Faltas: Paparini y Acosta

Figura: Lionel Sola (Gepu)

Árbitros: Elías Raboy – Marcos lucero

Fuente: Soy del Este.-